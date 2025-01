¡Súper feliz! Alma Cortés Bollo se alegra de la mejoría de la hija de Anabel Pantoja

MADRID, 25 Ene. (CHANCE) -

Las noticias sobre la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, esta semana son positivas y es que por fin se encuentra en planta tras pasar quince días en la UCI. Una información que comunicaba María Patiño desde 'Ni que fuéramos Shhh' y que ha sido de lo más esperada por todos los seguidores de la influencer.

Alma Cortés Bollo se ha dejado ver ante las cámaras y, al preguntarle por esto, confesaba que siente una felicidad inmensa por la pequeña: "Gracias a Dios solo hay buenas noticias y que sigan así".

Eso sí, la hija de Raquel Bollo se mostraba indiferente, negando con la cabeza, cuando le comentaban el encuentro que Kiko Rivera e Isa Pantoja tuvieron en el hospital: "No voy a hablar nada de eso" y tampoco quiso pronunciarse sobre la reclamación del promotor de Valladolid a Isabel Pantoja: "¡Uh! Ni idea".

La joven regresaba a Sevilla y habló del concurso que está haciendo su hermano en 'GH DÚO' y de la llamada que tuvieron hace unos días: "Manuel es... es muy sensible, es muy sentimental y bueno, yo creo que por ciertas cosas lo necesitaba y... sus compañeros por eso accedieron a dejárselo a él".

Alma aseguraba que "todo el mundo somos grandes desconocidos y al final siempre hay una parte que nunca llegamos a mostrar o nunca se llega a conocer", por eso defiende que su hermano tiene mucho que aportar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Por ello, solamente le pide a su hermano que "disfrute de la experiencia y cuando tenga que salir, pues a su casa viene", pero dejaba claro que "no pienso" en la posible expulsión: "De aquí a la final, pues no sé cuánto puede... cuánto puede quedar, no sé".