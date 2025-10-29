Terelu Campos estrena en Madrid con el apoyo de su familia, incluida su hija, pero sin la presencia de Carmen Borrego

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en el Teatro Calderón para asistir a la obra 'Santa Lola', a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España).- EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

Advirtió hace unos días que estaba nerviosa por el estreno en Madrid y lo cierto es que han sido muchos los rostros conocidos que han querido acompañar a Terelu Campos en el Teatro Calderón con 'Santa Lola' este miércoles 29 de octubre. Desde compañeros de profesión, amigos y familia... eso sí, la ausencia de su hermana Carmen ha sido sonada.

En cuanto a los familiares, Terelu ha visto en la butacas a su hija Alejandra, que ha acudido junto a su pareja, Carlo Costanzia, y también a su sobrino, José María Almoguera, y María 'La jerezana'.

Los primos han coincidido en el estreno de la colaboradora de televisión en la capital después de todas las polémicas que han protagonizado en los últimos meses debido a las indirectas que se han lanzado por los platós de televisión.

Sin embargo, parece que todo está olvidado, ya que José María ha desvelado ante la prensa que "todo está bien" entre ellos ha excusado la ausencia de su madre asegurando que no ha podido asistir porque "está fuera, a veces se puede y otras no", pero recalcando que "ella ya ido a verla tres veces, se la sabe de memoria como Terelu".

Compañeros de profesión como Cristina Tárrega, Leticia Requejo, Verónica Dulanto, Amor Romeira, César Muñoz, Carmen Alcayde, Marta López, José Antonio León, Adriana Dorronsoro, Omar Suárez o Beatriz Jarrín también se han dejado ver ante las cámaras.

Además, también han acudido amistades íntimas de la comunicadora, como Kike Calleja junto a su mujer, Raquel Abad, Aless Gibaja, Eduardo Navarrete... pero también rostros que Terelu conoció en 'Supervivientes' como Joshua Velázquez o Montoya.