Terelu Campos se mantiene impasible ante la última reacción de Mar Flores

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -

Impasible y sin ganas de ocupar los titulares. Así se ha dejado ver Terelu Campos este viernes ante las cámaras al preguntarle por las declaraciones de Mar Flores sobre su reacción hace una semana en '¡De viernes!' al hablar de sus memorias.

La hija mayor de María Teresa Campos reconocía en la entrevista a Carlo Costanzia padre que no le había parecido bien que Mar hablase de su hijo Carlo en sus memorias de esa manera tan explícita porque el día de mañana su nieto podrá leerlo.

Al parecer, a la colaboradora de televisión no le gustó que Mar hablase de los altos y bajos que ha tenido con su hijo, la época de las drogas y de su entrada en prisión porque su nieto el día de mañana podrá leer todos esos detalles y, quién sabe, causarle dolor.

Una opinión que Terelu hacía pública meses después de que se publicasen las memorias y que no habíamos conocido hasta ahora. Por ello se le preguntó a Mar y esta reaccionaba con elegancia, asegurando que no tiene nada que decir al respecto.

Y la que también ha guardado silencio ha sido Terelu, que ayer se le preguntaba por dicha reacción de la modelo y se limitaba a felicitar la Navidad a los reporteros y evitaba así dar su opinión al respecto.