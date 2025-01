Terelu Campos no ha llamado a Anabel Pantoja, pero "he hecho lo que tenía que hacer"

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

A primera hora de la tarde no se ha querido pronunciar sobre la delicada situación en la que se encuentra Anabel Pantoja, pero tras la reunión con los colaboradores de '¡De viernes!', Terelu Campos se ha pronunciado al respecto.

La hija de María Teresa Campos ha confesado que "no, no la he llamado" porque "me imagino que tiene que estar desbordada" y ha dejado claro que "no tengo ni la menor duda" de que estará atravesando uno de los momentos más complicados de su vida.

Además, ha explicado que aunque "hay momentos en la vida que no son para llamar" sí que "he hecho lo que tenía que hacer como persona creyente y lo importante es que su bebé está bien, que vaya por los cauces que vaya... yo como no tengo ninguna duda de nada".

En cuanto al famoso 'protocolo rutinario' del que tanto se habla esta semana, Terelu ha comentado que "de eso no entiendo" y que "yo solo sé y pongo mis dos manos en el fuego por ella y por él aunque no lo conozco". Por último, la colaboradora ha concluido con que "solo deseo su felicidad, la de ella, de David y de la pequeña Alma".