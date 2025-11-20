Terelu Campos reacciona al interés de su hija Alejandra en comprar la casa de Marta López (de 1.300.000 euros)

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Alejandra Rubio está de nuevo en el punto de mira después de que la revista 'Lecturas' haya descubierto que la hija de Terelu Campos estaría interesada en la casa que su compañera Marta López ha puesto en venta por 1.300.000 euros. Un chalet pareado en la localidad de Pozuelo de Alarcón que contaría con 300 metros cuadrados construidos en dos alturas, garaje, piscina y jardín, y que la colaboradora ha ido a ver primero acompañada por su novio Carlo Costanzia, y posteriormente por su padre, Alejandro Rubio, lo que deja entrever que le habría gustado mucho la vivienda y quizás estaría buscando la aprobación de su progenitor antes de plantearse seriamente su compra.

Aunque la nieta de María Teresa Campos todavía no se ha pronunciado por este asunto, sí lo ha hecho Marta en 'El tiempo justo': "Es su intimidad y yo se la tengo que respetar. Ella ha venido a ver la casa, sé que hay fotos y eso no lo puedo negar. Las intenciones que las diga Alejandra, de mí sí hablo pero de ella no", ha explicado visiblemente incómoda, revelando que en el caso de que fuese un amigo el que comprase su residencia, le haría "una rebaja".

Un interés por una propiedad de 1.300.000 euros que ha desatado numerosas críticas contra Alejandra, ya que son muchos los que no alcanzan a comprender que, no teniendo un trabajo estable -aunque sus colaboraciones en programas como 'Vamos a ver' o 'La isla de las Tentaciones' le reportan jugosos beneficios-, con un novio que ha confesado que ha atravesado grandes dificultades económicas, y teniendo solo 25 años se esté planteando meterse en una inversión tan alta.

Al margen de la posible compra del chalet de Marta López por parte de su hija, Terelu sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales y este miércoles ha vuelto a subirse a las tablas del Teatro Calderón de Madrid con su obra 'Santa Lola'. Y aunque en esta ocasión no ha ido ningún rostro conocido a apoyarla la presentadora sí ha estado arropada por sus fans, que no han dudado en aclamarla y vitorearla mientras ella, visiblemente abrumada, ha preferido dar la callada por respuesta a las preguntas sobre Alejandra y su interés en una casa de 1.300.000 euros.