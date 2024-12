Última hora. Archivada la denuncia de Aída Nizar contra Íñigo Errejón por abuso sexual

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Varapalo para Aída Nizar, ya que como hemos conocido este lunes el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona ha archivado la denuncia presentada por la colaboradora de televisión y exconcursante de Gran Hermano, contra el exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de abuso sexual y otro de vejaciones injustas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han informado que el juzgado considera prescritos los hechos denunciados, que habrían ocurrido en 2015, "una vez recibido informe del ministerio fiscal en este sentido". Un archivo con el que "queda extinguida toda responsabilidad penal del denunciado en esta causa".

Una decisión la de la Justicia que llega después de que el pasado 12 de diciembre se abriesen diligencias previas tras la denuncia de Aída contra el exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados por presunta agresión sexual siguiendo los pasos de Elisa Mouliaá.

Un momento en el que la exgran hermana pedía a todas las mujeres que se habían sentido "vejadas, humilladas y acosadas" por Errejón que alzasen la voz como ella y denunciasen. "Tenemos derecho a no ser tocadas por quien no deseamos. Yo no deseaba que el señor Errejón me diese un azote, me baboseara y me dijera lo que me dijo y me arrimase contra sus partes, que tenía una erección" afirmaba rotunda ante las cámaras de Europa Press, lamentándose "por no haber denunciado antes y no haberle dado la importancia que se merece".

Entonces, Aída afirmaba que "ahora estamos en manos de la Fiscalía, a ver en qué se pronuncia y a ver si decide tomarme declaración. Estamos en manos de la justicia, pero por fin ha llegado", sin llegar a imaginar que solo 4 días después el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona archivaría su denuncia.