Violeta Mangriñán... ¿está preparada para el nacimiento de su segundo hijo? Nos lo cuenta

MADRID, 26 Nov. (CHANCE) -

Hace poco menos de un mes, Violeta Mangriñán pasaba por uno de sus peores momentos de salud. La influencer, cuando se encontraba en el tercer trimestre de su segundo embarazo, tuvo que ser ingresada de nuevo en el hospital después de sufrir una infección grave de oído, que sumado a la gripe A que ya tenía diagnosticada, hicieron que volviera a tener que ser tratada en el hospital.

Hace unos días, completamente recuperada, Violeta reaparecía ante nuestras cámaras y nos confesaba cómo se encuentra en este segundo embarazo: "Lo mejor que puedo, la verdad" aunque a veces "un poco cansadita" porque "tengo una bebé pequeña y no paro".

Aunque están muy ilusionados en casa con este segundo embarazo, Violeta nos confesaba que la pequeña "no se entera, es muy chiquitilla todavía" y, además, parece que no tiene prisa por preparar la maleta para el hospital ya que "todavía no, me quedan unas cosas, pero ya cuando venga Navidades, con calma".

Siempre en boca de todos por su relación sentimental con Fabio Colloricchio, la influencer nos confesaba que "las adversidades siempre nos han unido. Entonces, pues ya está" y se deshacía en elogios hablando de él: "Es súper bueno, me hace reír, noble, cariñoso, y otras muchas cosas que no te voy a contar" aunque también exponía las cosas malas: "Es muy pasotilla, muy despistado, no sé, no sabría decirte, que es muy pasota".

Cargando el vídeo....