Zendaya desata los rumores de compromiso con Tom Holland en los Globos de Oro. ¿Boda a la vista?

MADRID, 6 Ene. (CHANCE) -

Zendaya ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos al lucir un impresionante anillo de diamante en la alfombra roja de los Globos de Oro, lo que ha generado especulaciones sobre un posible compromiso con su pareja, Tom Holland.

La actriz, quien lleva saliendo oficialmente con el protagonista de 'Spiderman' desde 2021, ha dejado entrever un significativo gesto al llevar una sortija con un diamante de talla cojín de 5,02 quilates, engastado en una banda de oro blanco y amarillo de 18 quilates. Lo más intrigante es que este anillo aparece en la sección de "anillos de compromiso" del sitio web de la marca.

Zendaya poses for photos at the #GoldenGlobes. https://t.co/24rsV7nzLm pic.twitter.com/bIR5FxpIvx