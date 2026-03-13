El Día del Padre se celebra, se disfruta y se siente: seis planes para pasar tiempo de calidad con esa persona especial

Celebra el Día del Padre con esa persona especial: seis planes que no le dejarán indiferente - PEXELS

MADRID, 13 Mar. (CHANCE) -

El Día del Padre es una ocasión perfecta para demostrarle a esa persona especial todo el amor que sentimos por ella. Algo que deberíamos hacer todo el año, pero que en esta fecha tan señalada lo reafirmamos de manera significativa. Por eso, no está de más sorprender con algún detalle que nos haga especial ilusión y no, no tiene por qué ser con algo material, hay muchas formas de demostrar todo nuestro afecto.

Si eres de los que dejan todo para el último día, este artículo te interesa... aunque déjame decirte que lo mejor que le puedes regalar a ese ser querido es tú tiempo. Eso sí, si lo que te apetece es sorprenderle con algo más, te propones seis planes que te permitirán disfrutar de tiempo juntos.

Un plan musical para disfrutar y desconectar

Si este año quieres salir de los regalos típicos, hay un opción mucho más emocionante que eso: regalar música en directo. Para ello, Marenostrum Fuengirola es perfecto porque recoge distintos estilos como el pop-rock internacional de Sting, la balada del gran Alejandro Sanz, el pop ochentero de Hombres G o la fusión de flamenco y rock de Los Delinqüentes entre otros... un planazo musical para disfrutar con esa persona especial de momentos únicos que queden en el recuerdo.

Un regalo que sea una declaración de intenciones: mima y cuida

Si por el contrario te apetece tener un detalle que sea una declaración de intenciones puedes apostar por un kit de skincare porque esa persona especial también merece de un ratito de desconexión y cuidados. Para quienes no saben por dónde empezar la Radiance Cream Mature Skin de Qwadrum es el mejor punto de partida ya que está especialmente ideada para adecuarse a la piel del hombre. Con ingredientes como la ectoína y exosomas de centella asiática, esta crema antioxidante protege la piel de los radicales libres y ayuda a reducir las manchas oscuras.

Para acompañar esta crema, el Flash Acting Eye Contour será la mejor forma de hacer tu regalo todavía más memorable gracias a su combinación de 14 ingredientes activos, su textura ligera de rápida absorción, que consigue combatir los signos de fatiga y envejecimiento sin dejar residuo. Para completar esta rutina, no puede faltar un protector solar, el de REVIDERM SPF 50 es ideal para proteger la piel del sol, mantenerla saludable y retrasar los signos del envejecimiento.

Ropa y calzado para escapadas y planes memorables

Si tu idea es estilística, prendas pensadas para el día a día en la ciudad y también para escapadas idílicas serán tu mejor opción. Planes al aire libre, fines de semana para desconectar y explorar un poco más... esta es la propuesta de Blue Banana con la que podremos sorprender y disfrutar con esa persona de una escapada de ensueño.

No todo van a ser prendas, el calzado es parte fundamental para estar cómodo durante esos planes. Abarca, firma de calzado española, ha presentado una colección cápsula junto al artista español Ricardo Escavy, que ha trasladado a la lona de las alpargatas un universo de formas orgánicas y lenguajes cromáticos inspirados en la estética de los años 80, reinterpretando referencias visuales históricas desde una mirada actual. Cuatro modelos de alpargatas confeccionados artesanalmente, donde el yute, la comodidad y el diseño se convierten en protagonistas.

Potencia su hobby por la tecnología con un dispositivo para el hogar

Si en cambio esa persona a la que deseas sorprender es un apasionado de los accesorios digitales para el hogar, no puedes dejar pasar la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, donde podremos encontrar el 'gadget' que siempre ha querido tener en casa: desde dispositivos con Alexa integrada, Kindle o cámaras de seguridad. Una oportunidad perfecta para configurarlos juntos y compartir esa pasión por lo tecnológico.

Brinda con esa persona especial por todo lo vivido

Ya te he comentado que el mejor regalo es disfrutar de tiempo de calidad con esa persona especial, pero es importante brindar por todos aquellos momentos que te ha regalado a lo largo de los años y también por los que quedan por vivir. Para ello, qué mejor que con Ramón Bilbao Crianza, que con motivo del Día del Padre presenta un estuche especial con dos copas oficiales de la Selección Española para brindar juntos y hacer que cada momento se convierte en algo memorable.