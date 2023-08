Tips para evitar estafas en coches de renting

MADRID, 9 Ago. (CHANCE) -

¿Estás pensando en optar por una opción de renting para tu coche y no sabes bien por cuál decantarte? Sin duda, se trata de una tendencia al alza por sus ventajas. Si piensas optar por ella, te damos una serie de tips para que hagas la elección correcta y puedas evitar caer en estafas.

ESCOGE SIEMPRE UNA EMPRESA CON EXPERIENCIA Y BUENA REPUTACIÓN

El primer paso para acertar a la hora de seleccionar una empresa de renting de coches es siempre escoger una enseña que tenga experiencia dentro de este sector y que, además, tenga una buena reputación. Para comprobar estos aspectos puedes recurrir a varios consejos. El primero de ellos es ver la propia página web en la que pondrá más información sobre la empresa, el tipo de servicio que ofrecen y la experiencia con la que cuentan dentro del mercado.

Por otro lado, es importante recurrir a sus redes sociales u opiniones en buscadores en las que otros usuarios puedan haber plasmado sus opiniones precisamente sobre el servicio que ofrecen estas empresas de renting. Este será un buen criterio para ver si es una empresa se y cómo es la calidad del servicio que ofrecen. Será fundamental para evitar estafas o contratiempos revisar antes ante qué tipo de empresa estás y la reputación de la misma.

SIEMPRE LEE EL CONTRATO ANTES DE FIRMAR

Es importante leer siempre cuidadosamente el contrato antes de firmarlo. Has de tener presente que en un contrato de renting, a diferencia de lo que ocurre con los contratos de leasing, tendrás ya las coberturas habituales incluidas en una cuota mensual. Por coberturas habituales se ha de entender que se tendrá cubierto el seguro a terceros, robos, incendios, entre otros.

Además, antes de firmar el contrato tendrás que ver cuál es el plan de renting que más te encaja. Se trata de un procedimiento muy sencillo en el que sólo tendrás que seleccionar el tipo de vehículo que deseas, determinar la cantidad de kilómetros de manera aproximada que se hará a lo largo del año y el tiempo por el que se quiere alquilar el coche, generalmente, suele oscilar entre los 4 y 5 años. Además, en un contrato de renting siempre se ofrecerá la posibilidad, cuando finalice el mismo, de renovarlo o cambiar el coche por otro nuevo.

Por lo general, en un contrato de renting siempre aparecerán los siguientes datos: la información relativa al renting del vehículo, aceptado por ambas partes, el límite de kilómetros acordado, la duración del contrato y la cuota mensual que se deberá abonar por el renting del coche en cuestión. Lo más recomendable es buscar siempre ofertas renting de coches antes de tomar la decisión.

Por supuesto, tendrás una amplia oferta de coches de renting entre los que escoger. Aquí tendrás que pensar en qué tipo de coche necesitas: turismo, SUV, etc. También tendrás que valorar el precio de la mensualidad que te sale para escoger la que sea más ajustada a tus necesidades y a tu presupuesto.

En cualquier caso, más allá de leer el contrato con detenimiento, viendo qué coberturas se incluyen, plazo de devolución, etc, siempre cabe recordar que en caso de que exista algún tipo de cláusula que no se entienda lo mejor será preguntar y aclarar en qué consiste antes de realizar la firma. Es importante que no se firme un contrato si hay aspectos dentro del mismo que no se entienden bien.

NO HAY QUE PAGAR NADA ANTES DE FIRMAR

Es fundamental que sepas que en un contrato de renting de coches nunca se paga nada antes de firmar el contrato. Por tanto, desconfía cuando se te pide una cantidad o cuota de entrada que se deba abonar antes de firmar el propio contrato y opta solo por las opciones que no te pidan nada en este sentido.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN

Presta especial atención a las condiciones de devolución del coche una vez finalice el periodo de renting. Es habitual que se recoja información en la que se indique dónde has de devolver el coche y qué condiciones se podrá entregar. Lo habitual es que se solicite devolver el coche en el estado original en el que se ha recogido previamente el vehículo, a excepción del desgaste normal habitual derivado de su uso. De lo contrario, se podrá hacer una estimación del coste de las reparaciones que se tengan que llevar a cabo.

(Información remitida por la empresa firmante)