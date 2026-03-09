La Junta destina más de un millón para reparar el sendero y el centro de visitantes del Corredor Verde del Guadiamar

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (3d) durante su visita al Corredor Verde del Río Guadiamar. A 9 de marzo de 2026 en Sanlúcar la Mayor, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este lunes el Corredor Verde del Río Guadiamar, a su paso por el término municipal de Sanlúcar la Mayor, con el objetivo de examinar los daños ocasionados tras más de mes y medio de temporales encadenados y de conocer los trabajos de recuperación que se van a llevar a cabo en los próximos días en este sendero ecológico, que permanece cerrado al público. "Las actuaciones únicamente en este Corredor Verde superan el millón de euros", ha adelantado la consejera.

En concreto, las obras previstas en el sendero contemplan la limpieza de caños y puntos de drenaje afectados por la acumulación de lodos y sedimentos, la construcción de nuevas losas en los pasos deteriorados, la canalización para la reconducción de aguas en los tramos más dañados y la reconstrucción integral del firme del sendero en las zonas donde ha quedado impracticable. Asimismo, se instalará nueva señalización interpretativa y direccional y se construirán talanqueras de protección para reforzar la seguridad del recorrido.

Estas intervenciones cuentan con un presupuesto de 750.000 euros, según la información ofrecida por la Junta en una nota. Por su parte, en el Centro de Visitantes Guadiamar, situado en la localidad de Aznalcázar, se acometerán trabajos de reparación por valor de 250.000 euros tras los daños provocados por las lluvias persistentes. Entre las actuaciones previstas se incluye la reposición de un cristal laminado de seguridad del castillete que resultó fracturado, la reparación de múltiples goteras y humedades detectadas tanto en el edificio principal como en el área del bar, así como la sustitución de placas del falso techo dañadas o desprendidas.

También se actuará sobre el cuadro eléctrico de la cocina, afectado por las filtraciones de agua. Igualmente, en Aznalcázar, se actuará, en el Área Recreativa de Buitrago, donde se realizarán labores forestales, reparación de charcas y sustitución de talanqueras, por valor de 97.500 euros. Esta visita se enmarca en las obras impulsadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente dentro del Plan Andalucía Actúa, con el que se va a movilizar en la provincia de Sevilla 2,7 millones de euros, dentro de un esfuerzo global de 49 millones en toda la Comunidad Autónoma.

La inversión prevista en Sevilla se reparte entre la mejora de caminos forestales, vías pecuarias e infraestructuras asociadas, con 1,4 millones, y la recuperación de senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes, con 1,3 millones. Junto con el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla; la delegada territorial, Inmaculada Gallardo; concejales de Benacazón, así como técnicos de la Consejería, Agentes Medioambientales y el ganadero Pedro Manenti, la consejera ha podido comprobar sobre el terreno algunos de los efectos más visibles del temporal, entre ellos el corte completo del sendero señalizado del Corredor Verde y el desbordamiento del arroyo de las Carianas, que ha provocado la acumulación de agua y sedimentos en distintos puntos del recorrido.

El Corredor Verde del Guadiamar, también conocido como Corredor Ecológico del Río Guadiamar, constituye uno de los grandes pasillos naturales de Andalucía y atraviesa los municipios sevillanos de Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Huévar del Aljarafe, Olivares, Sanlúcar la Mayor y Villamanrique de la Condesa. A lo largo de más de 60 kilómetros de recorrido señalizado, este itinerario permite conocer la diversidad de paisajes del valle del Guadiamar, desde las dehesas y montes mediterráneos de Sierra Morena hasta las arenas y pinares próximos a las marismas de Doñana.

El río Guadiamar, último gran afluente del Guadalquivir antes de su desembocadura, vertebra este espacio natural de 2.706,80 hectáreas, que cuenta con figuras de protección como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Además de su valor paisajístico y recreativo, el corredor desempeña una función clave como enlace ecológico entre Sierra Morena y Doñana, facilitando el intercambio de especies y la conectividad de hábitats en uno de los principales ejes de biodiversidad del sur peninsular.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha destinado más de 918.000 euros a distintos trabajos en el Corredor Verde del Guadiamar, entre ellas tratamientos selvícolas para la mejora de infraestructuras de prevención de incendios forestales y obras de modernización de caminos forestales en municipios como Aznalcázar, Huévar del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Olivares y Benacazón. A estas inversiones se suman otras actuaciones previstas con cargo al programa PEPAC, con 357.500 euros para prevención de incendios, así como la mejora del área recreativa de Buitrago, que contó con 390.000 euros.

En el marco del Plan Andalucía Actúa, la Junta de Andalucía ejecutará también distintas obras en vías pecuarias y caminos forestales de la provincia de Sevilla afectados por el tren de borrascas. Entre las que destacan, se encuentran las obras en Burguillos, donde se intervendrá en la vía pecuaria Cordel de la Cuesta del Señor, a lo largo de cinco kilómetros que han quedado en diversos tramos intransitables, con una inversión de 400.000 euros.

En Casariche, las labores se centrarán en el Cordel de Puente Genil a Alameda, concretamente en el tramo comprendido entre el cruce con la carretera de Casariche a Badolatosa y el límite con la provincia de Córdoba, actualmente destruido e intransitable. Las obras cuentan con un presupuesto de 200.000 euros. También en La Puebla de los Infantes se desarrollarán dos intervenciones en la vía pecuaria Cordel de Hornachuelos y Puerto Almenara, que da acceso a explotaciones ganaderas, con una inversión de 140.000 euros.

Además, en el cruce con el arroyo de las Dehesillas, se construirá un vado con marcos y elevación del terreno para mejorar el paso en episodios de lluvias intensas, actuación valorada en 50.000 euros. En Algámitas, la actuación se desarrollará en la vía pecuaria Cordel de Morón a Ronda, cuyos desperfectos afectan de forma directa al tránsito ganadero, con cerca de 1.300 cabezas de ganado dependientes de este itinerario. Los trabajos están dotados con 50.000 euros.

Estas actuaciones forman parte del Plan Andalucía Actúa, dotado de 1.780 millones de euros, orientado a apoyar a las familias y a los sectores económicos que han sufrido de forma directa las consecuencias del temporal. El plan nace con un enfoque basado en la rapidez de actuación, la gestión eficaz y la empatía con los territorios afectados, con el objetivo de adelantar al máximo las medidas de choque y avanzar cuanto antes hacia la normalización de la situación. En este contexto, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha obras de emergencia en aquellas infraestructuras que requieren una intervención inmediata, al tiempo que trabaja en actuaciones de mayor complejidad técnica que necesitan más tiempo y garantías administrativas.

Desde el inicio del tren de borrascas, Andalucía ha gestionado más de 13.700 emergencias. La provincia de Sevilla ha sido una de las más afectadas, con 2.168 avisos registrados. El impacto del temporal también se ha traducido en el desalojo de más de 11.000 personas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva y Málaga. En el caso de los municipios sevillanos --El Palmar, Alcalá del Río, Tocina, Lora del Río, Cantillana, Écija y Pruna--, llegaron a estar desalojados 209 vecinos en un mismo día.