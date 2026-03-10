Costa se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha desmarcado este martes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global donde, según ha afirmado, Estados Unidos "desafía el orden internacional", después de que la alemana cuestionara la víspera la vigencia del orden mundial.

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Embajadores de la UE, que se celebra desde este lunes en Bruselas, Costa ha salido en defensa de las "soluciones multilaterales", justo un día después de que Von der Leyen sostuviera en el mismo foro que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

En opinión del socialista portugués, la UE debe aplicar una política exterior "multidimensional", colaborando activamente con la comunidad internacional para "defender los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", entendiendo que lo que al bloque comunitario le interesa en "garantizar que el mundo siga basado en reglas y en la cooperación, evitando una mayor fragmentación global".

"Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al derecho internacional", ha añadido Costa, constatando que la nueva realidad internacional ya se conoce: "Rusia viola la paz, China altera el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en reglas".

Tras señalar a Washington, el ex primer ministro luso ha afirmado que la guerra en Oriente Próximo "es de suma preocupación", que "Irán es responsable de las causas fundamentales de esta situación", pero que en todo caso "el unilateralismo nunca puede ser el camino". Asimismo, ha pedido a Irán y a "sus aliados como Hezbolá", que cesen sus ataques, incluido contra Estados miembro de la UE como Chipre.

Costa ha expresado nuevamente que la UE está "con el pueblo de Irán y su derecho a vivir en paz y determinar su futuro", a la vez que ha afirmado que "la libertad y los Derechos Humanos no se logran con bombas", y que "solo el Derecho Internacional los garantiza". "Debemos evitar una escalada que amenace a la región y a Europa, especialmente dadas las graves consecuencias económicas como el bloqueo del estrecho de Ormuz", ha proseguido.

LA ONU DEBE SER REFORMADA, NO REMPLAZADA

Después de analizar la guerra en Oriente Próximo y el actual contexto internacional, el presidente del Consejo Europeo ha reivindicado que el rol de la Unión Europea debe ser "defender el orden internacional y la Carta de la ONU", y no aceptar "violaciones del Derecho Internacional", ya sea en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África, Gaza o el Oriente Próximo. "Tampoco se deben tolerar violaciones de Derechos Humanos en Irán, Sudán o Afganistán", ha añadido.

También ha instado a "reforzar la cooperación multilateral", y ha asegurado que la UE seguirá apoyando las reformas del secretario general de la ONU, António Guterres, con la iniciativa UN80, porque "la ONU debe ser reformada, pero no reemplazada; es la piedra angular del sistema multilateral".

En tercer lugar, Costa ha hecho un llamamiento a profundizar la red de socios cooperando con ·democracias afines" y siguiendo la construcción de "la red de acuerdos comerciales más extensa del mundo, cubriendo a 80 países", entre los que ha destacado los acuerdos con Mercosur e India.

En último lugar ha apostado por la ampliación de la UE como "la mejor inversión geoestratégica para nuestro futuro". "El impulso generado por Ucrania se extiende a Moldavia y a los Balcanes Occidentales. Su futuro está en la UE. El sistema internacional está cambiando drásticamente y la UE responde siendo más autónoma y resiliente", ha añadido.

"ES VITAL QUE LA UE HABLE CON UNA SOLA VOZ"

Dicho esto, Costa ha admitido que sabe "lo difícil que es generar consenso" en el bloque comunitario cuando se trabajan con 27 políticas exteriores nacionales y perspectivas geográficas distintas. Sin embargo, se ha mostrado firmemente convencido de que "esta diversidad es la riqueza de nuestra Unión".

"Nos otorga una perspectiva de 360 grados sobre el mundo: África, América, Oriente Próximo, Asia y el Ártico son nuestros vecinos, con quienes compartimos fronteras y vínculos históricos, económicos y diplomáticos. En tiempos de polarización, la visión global de Europa es un verdadero activo estratégico", ha puesto en valor.

"Es vital que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores e intereses", ha recalcado, recordando que la respuesta de la UE ante "las amenazas" contra Groenlandia y la rapidez "en situaciones urgentes como Gaza" demuestran que "la unidad fortalece" la posición global de la UE.

"En tiempos como estos, los valores y la confianza son los fundamentos de nuestra influencia. Eso es lo que nos hace poderosos", ha zanjado el presidente del Consejo Europeo.