Interior convoca 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026, "la mayor oferta en 15 años"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de oferta de empleo público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 2026, un año en el que el Ministerio del Interior dispondrá de 3.240 nuevas plazas para la Guardia Civil y 2.854 para la Policía Nacional.

En total, son 6.094 plazas para ampliar las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado este 2026, "la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años", según ha destacado el Ministerio del Interior en una nota de prensa.

La oferta supone una tasa de reposición de un 125% y tiene un coste de inversión de 273 millones de euros. Interior ha subrayado la apuesta desde 2018 por tasas de reposición "muy superiores al 100% con el objetivo no solo de cubrir las bajas que se producen durante el ejercicio anterior, sino recuperar también la pérdida de efectivos que se produjo en el periodo 2011-2017".

Desde 2018, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha convocado un total de 46.706 nuevas plazas, 24.314 para Policía Nacional y 22.392 para la Guardia Civil, lo que ha permitido aumentar la plantilla de ambos cuerpos en torno a un 20% de media hasta alcanzar, en conjunto, los 183.150 efectivos.

GUARDIA CIVIL

Por lo que respecta a la Guardia Civil, la oferta pública de empleo para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias este 2026 asciende a 3.240 plazas, de las que 1.296 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y otras 240 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. En ambos casos, las que no se cubran por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas del turno de acceso libre.

Además, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó la oferta de empleo público para las Fuerzas Armadas, que incluyen 81 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, ya que al tener un proceso de formación conjunto se incluyen en una convocatoria diferente.

En cuanto a la promoción profesional en la Guardia Civil, la convocatoria autoriza la oferta de 522 plazas: 122 plazas en la Escala de Oficiales, de las cuales 96 se reservan para la modalidad de promoción interna y 26 para la modalidad de cambio de Escala; y 400 plazas en la Escala de Suboficiales mediante promoción interna.

La financiación de esta oferta pública de empleo asciende a unos 143 millones de euros: 138 millones para las 3.240 plazas de ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, y el resto para las plazas de acceso a través de la promoción interna, 2,5 millones para las 400 plazas de la Escala de Suboficiales y otros 2,5 millones para las 122 plazas de la Escala de Oficiales.

POLICÍA NACIONAL

En el caso de la Policía Nacional, la convocatoria de empleo público aprobada este martes incluye 150 nuevas plazas en la Escala Ejecutiva y 2.704 plazas en la Escala Básica.

De estas, se reservan 541 a militares profesionales de tropa y marinería que lleven, al menos, cinco años de servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Las plazas que no se cubran por esta vía, se acumularán a las de turno libre.

Además, la convocatoria incluye otras 225 plazas en la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional a las que podrá accederse solo mediante promoción interna desde la categoría de subinspector del cuerpo.

Para afrontar esta oferta de empleo público, Interior destinará unos 130 millones de euros, de los cuales en torno a 119 corresponden al coste de las 2.704 nuevas plazas de la Escala Básica, unos 9,5 millones financiarán las 150 plazas de la Escala Ejecutiva y otros 1,5 millones cubrirán el coste de las 225 de promoción interna.