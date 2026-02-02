Chappell Roan 'desafía' el protocolo de vestimenta de los Grammy 2026 con un 'look' en 'topless'

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una de las alfombras rojas más esperadas de este inicio de año era la de los Premios Grammy 2026, que ha reunido a los artistas más destacados del momento a nivel mundial y, por supuesto, se ha convertido en un desfile de tendencias arriesgadas, atrevidas y reivindicativas.

Chappell Roan ha sido una de las artistas protagonistas de la noche ya que, además de ser una de las nominadas, ha destacado con su estilismo rompedor inspirado en una auténtica 'princesa guerrera'.

La cantante ha aparecido en la alfombra roja con un look en tonos burdeos, protagonizado por una impresionante capa confeccionada en tul con la que cubría su outfit. Pero, sin duda, la sorpresa ha llegado con Roan ha prescindido de este accesorio y ha mostrado su vestido: en color borgoña y con la parte delantera y trasera al descubierto, creando así un topless y mostrando un tatuaje XXL en su espalda y en la zona del pecho.

Con este detalle, sin duda, Chappel Roan ha logrado su objetivo de "romper los moldes", tal y como la propia artista deseaba y había confirmado en una de las entrevistas de alfombra roja. Y si bien es cierto que los Grammy son uno de los premios más flexibles respecto al protocolo de vestimenta, ya que se permite libertad creativa y artística a través de la moda, la desnudez está totalmente prohibida en esta alfombra roja. Sin embargo, aunque Roan ha desafiado este "protocolo de vestimenta" de manera sutil con su outfit, ha cubierto su topless de manera estratégica, logrando así un look original y rompedor.

A modo de peinado, Chappel Roan ha apostado por llevar su melena suelta con rizos y trenzas. Mientras que, como accesorios, ha recurrido a unos tacones negros y dorados, así como joyas minimalistas.

El vestido y la capa pertenecen a Mugler, una de las firmas que mejor puede funcionar con el estilo arriesgado de Chappel Roan. Por su parte, como maquillaje, la artista internacional consolidada como un icono de la nueva generación pop, ha elegido un ahumado de ojos de estilo noventero y labios bien perfilados, obra del make-up artist Andrew Dahling.