Entre lentejuelas y animal print: así fue el desfile de Lola Casademunt

Desfile Lola Casademunt en la MBFW - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Mar. (CHANCE) -

Color, textura y actitud. El desfile de Lola Casademunt este sabado 21 de marzo en IFEMA rompió con la contención de otras propuestas de la jornada para apostar por una colección mucho más expresiva, donde cada look parecía pensado para destacar. La firma llevó a la pasarela no solo una propuesta marcada por la mezcla de tejidos y estampados, construyendo un universo visual reconocible y muy fiel a su esencia sino tamambién la presencia de la modelo y escritora Vanesa Lorenzo.

Fundada en 1981 en Barcelona como un proyecto familiar, la marca ha crecido hasta convertirse en una de las firmas españolas más reconocibles dentro de la moda femenina, manteniendo siempre ese equilibrio entre tendencia y personalidad. Hoy, bajo la dirección creativa de Maite Casademunt, continúa evolucionando sin perder ese ADN marcado por la fuerza, el color y la originalidad.

El desfile mostró una clara apuesta por los tejidos y los estampados, construyendo una colección donde la originalidad era el hilo conductor. Las lentejuelas y la seda convivían con naturalidad, dando lugar a looks que combinaban a la perfección sofisticación y creatividad.

Las siluetas se movían entre conjuntos de traje, combinaciones de falda y camisa y vestidos con volantes que aportaban movimiento y dinamismo. Todo ello bajo una estética muy reconocible de la firma, donde cada conjunto tenía un punto llamativo sin perder coherencia.

El animal print volvió a tener un papel protagonista, reafirmando ese sello tan característico de la marca, mientras que algunos estampados florales introducían un contraste más suave dentro de la colección. Esta mezcla de códigos —más clásicos y otros más expresivos— es precisamente lo que define el universo creativo de Lola Casademunt.

En conjunto, el desfile destacó por su energía y por una clara intención de no pasar desapercibido. Una colección donde el estampado, los tejidos y la actitud se combinan para construir una propuesta con carácter, fiel al estilo de la firma pero adaptada al presente.