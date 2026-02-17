Pablo Alborán reafirma el poder urbano de la bomber desde 'La Revuelta'

Pablo Alborán en 'La Revuelta' - 'LA REVUELTA'/TVE

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Pablo Alborán ha vuelto a 'La Revuelta'. Lo ha hecho para presentar en exclusiva y en primicia 'Algo de mí', un single de su próximo álbum, ‘KM0’ y, sí, ha conseguido enamorarnos de nuevo. La delicadeza de sus canciones y la humildad con la que expresa sus sentimientos le han consolidado como un artista único en nuestro país... capaz de taladrarnos el corazón con cada estrofa. Y ayer lo volvimos a experimentar.

Para deleitarnos con su música en el programa de David Broncano, el artista optaba por un look urbano utilizando una prenda que está en desuso y reafirmando su poder: una bomber deportiva y versátil que quiso combinarla con un estilismo casual y adecuado para la ocasión. 'La Revuelta' es uno de los programas más gamberros del prime time y Alborán lo sabe.

Pablo Alborán luce la bomber perfecta para tener de fondo de armario: versátil, urbana y duradera

Jugando con su estilo desenfadado, el cantante se rindió anti la moda baggy y optó por unos pantalones amplios en color arena, camiseta oversize en blanco y deportivas. Una apuesta confort que iba en sintonía con todo el look, pero sin duda la prenda que más nos llamó la atención fue su bomber. Una pieza que cada vez vemos con menos frecuencia pero que puede seguir siendo una gran aliada para completar nuestros outfits.

Pablo se decantó por esta bomber de Lacoste, de paño, en color azul marino que contrastaba con la camiseta y pantalón. Con cuello camisero y puños cerrados, reafirmaba el poder de esta prenda: versátil y cómoda. Diseñada originalmente para pilotos militares, esta pieza se caracteriza por su corte en la cintura, además de ser una de las más duraderas que podemos tener en nuestro armario y lo mejor de todo es que se adaptan a la perfección con looks casual y urbanos, como el de Alborán.

¿Qué tipo de bomber son tendencia esta temporada?

"La época de las bombers ya pasó", dicen. Que no te engañen, una prenda no pasa de moda si forma parte de tu estilo y siempre hay opciones que pueden gustarnos. En esta temporada, estas prendas han evolucionado a cazadoras con el mismo corte, pero con diferentes patrones:

Esta cazadora regular fit confeccionada en tejido con mezcla de algodón de Zara es perfecta para entretiempo gracias al cuello subido y la manga larga. Presenta bolsillos de vivo en la cadera y el bajo es ajustable con elásticos ocultos. Ideal para el día a día, para cualquier cita o incluso para combatir el frío con un look más formal.

Si por el contrario lo que buscamos es la tradicional bomber, de corte relaxed y en color verde oliva, esta de El Corte Inglés es la más duradera que podemos encontrar. Cuenta con todos los detalles clásicos de la bomber, como el cuello y los puños de punto acanalado con numerosos bolsillos y un forro acolchado para mayor calidez.

Más formal es esta de Cortefiel, confeccionada en tejido reciclado efecto ante, con cuello tira con botón, dos bolsillos laterales y cierre cremallera. El efecto ante hace de esta prenda algo más sofisticada y es perfecta para combinarla con camisa, jersey o incluso camiseta... depende del look.