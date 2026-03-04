Victoria Federica consigue rebajar lo clásico de una americana con una camisa denim en el desfile de Dior en París

Victoria Federica asiste al desfile de la colección Otoño-Invierno 2026-27 de Dior en París - INSTAGRAM OFICIAL DE VICTORIA FEDERICA

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

No solamente asistió Jaime de Marichalar, también su hija. Victoria Federica no se ha querido perder uno de los acontecimientos más importantes en la Paris Fashion Week: el desfile Otoño-Invierno 2026-27 de Dior en el Jardín de las Tullerías y lo ha hecho derrochando estilo con un look inspirador.

Junto a celebrities de la talla de Anya Taylor-Joy, Alexa Chung, Charlize Theron o Priyanka Chopra, la hija de la Infanta Elena se dejó ver en el front row con un estilismo marcado por piezas atemporales que sin lugar a dudas debemos tener en nuestro fondo de armario... ¿Por qué? Son prendas atemporales que nos puedes sacar de cualquier apuro y con las que podemos jugar individualmente dependiendo del resultado que busquemos.

Victoria Federica rompe con lo clásico de su look con una camisa denim

Apostando por la sencillez, el conjunto se compone de blazer negra de traje y pantalones blancos de pinzas. Un dúo clásico que (casi) siempre es una apuesta segura y que Victoria Federica defiende con una camisa vaquera que aporta al look un toque sofisticado y refinado que hace que todo cobre más valor.

Por un lado, la americana negra aporta sobriedad debido a su corte recto y su silueta marcada mientras que el pantalón de tiro alto estiliza su figura. Un contraste que se potencia gracias al toque de color que aporta la camisa denim: una apuesta original para un desfile de moda que ha resultado ser todo un acierto.

Victoria Federica acapara todas las miradas en París con un 'dos piezas' sofisticado, básico y toque denim

Muchas veces no se trata de las prendas, sino de cómo las defendamos. En el caso de Victoria, lució la camisa de manera original y desenfadada, con solo dos botones abrochados, lo que conseguía aportar al estilismo un toque sofisticado que rompía con la sobriedad de la blazer.

En cuanto a los accesorios, la joven quiso jugar con algunos detalles que tampoco pasaron desapercibidos. En primer lugar, con un cinturón con hebilla dorada ovalada que combinaba a la perfección con el bolso Lady D-Joy en blanco que completaba el look.