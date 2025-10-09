Carlos Zurita reúne a su familia y a la Reina Sofía en su 82 cumpleaños

MADRID, 9 Oct. (CHANCE) -

Carlos Zurita ha celebrado su 82 cumpleaños este jueves, 9 de octubre, en un conocido restaurante de Madrid con algunos miembros de su familia entre los que se encontraba la Reina Doña Sofía. Su mujer, la Infanta Doña Margarita; sus hijos, María y Alfonso Zurita; y su nieto, el pequeño Carlitos tampoco han faltado a la cita.

La familia Zurita es muy dada a celebrar las fechas señaladas fuera de casa, con una cena o comida en un restaurante, y en esta ocasión no han dudado en hacerlo acompañados por la Reina Sofía, con la que tienen buena relación.

De hecho, la monarca ha sido la primera en abandonar el restaurante y en las inmediaciones ha protagonizado un tierno momento con el pequeño Carlitos, acariciándole el rostro y dedicándole unas bonitas palabras.

Desde que el Rey Juan Carlos I comenzase su nueva etapa en Abu Dabi y empezase a visitar España con sus viajes a Sanxenxo, son muchas las ocasiones en las que la familia Zurita se ha desplazado hasta el norte para reencontrarse con el monarca y disfrutar de su presencia.

Unos viajes que demuestra también el vínculo tan estrecho entre el emérito y su hermana. En esta ocasión, Don Juan Carlos no se encontraba en la capital, por lo que no ha podido asistir al cumpleaños de su cuñado, pero sí lo ha hecho Doña Sofía, quien se dejaba ver muy feliz a la salida del restaurante.