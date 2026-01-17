El dolor de la Reina Sofía en la Catedral Ortodoxa de Madrid para despedir a su hermana Irene de Grecia

Su Majestad el Rey Don Felipe de Borbón y la Reina Doña Sofía salen de la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio donde se ha hecho un responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Ene. (CHANCE) -

La Reina Sofía ha vivido hoy uno de los días más difíciles de su vida la despedir por última vez a su hermana, la Princesa Irene de Grecia, en la capital madrileña. El responso se ha llevado a cabo en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid y hasta allí se ha desplazado sus grandes apoyos para no dejarla sola en un momento tan complicado.

Doña Sofía llegaba en el mismo vehículo que sus hijas, las infantas Doña Elena y Doña Cristina, pero entraba en el interior de la catedral del brazo de su nieta, la Princesa Leonor, y detrás de los Reyes, Felipe VI y Letizia.

Visiblemente emocionada, la emérita ha saludado a la llegada a todos los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones y que le mostraban sus muestras de cariño tras la pérdida de su hermana, pero sin duda el momento más emotivo se ha vivido en el interior de la capital.

Una vez dentro, Doña Sofía ha saludado con la mirada a todos los allegados y familiares que se encontraban en el interior y se ha sentado en primera fila junto a los reyes y sus nietas. Durante unos minutos se ha dejado ver muy cómplice con la Reina Letizia y la Princesa Leonor, con las que ha compartido unas palabras hasta que han entrado el féretro con los restos mortales de su hermana.

Ese ha sido el momento más emotivo y donde se ha dejado ver al natural, destrozada por la pérdida de la que ha sido su hermana y mejor amiga en todos estos años. Sin poder levantar la cabeza y con tristeza en su mirada, la Reina Sofía presentaba sus respetos por última vez en la capital ante los restos mortales de Irene de Grecia.

A la salida de la catedral, la monarca ha agradecido las muestras de cariño recibidas por los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones y hasta ha saludado con la mano, mostrando así su faceta más cercana. Del brazo de su hijo, el Rey Felipe, han abandonado el lugar elegido para este último adiós tan complicado.