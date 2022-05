La Infanta Elena, ¿qué opina de los rumores sobre la vida amorosa de Victoria Federica?

MADRID, 11 May. (CHANCE) -

Ni confirman ni desmienten, pero cada vez suenan más fuerte los rumores de que Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas habrían roto su relación de casi tres años y que la hija de la Infanta Elena ya podría estar conociendo a otro chico.

Unas especulaciones que no parecen descabelladas, ya que la 'it girl' y el Dj no se dejan ver juntos desde hace semanas y ambos guardan un tenso silencio cuando le preguntamos por su presunta ruptura. Según fuentes cercanas, Victoria habría confirmado el fin de su noviazgo a su entorno pero, intentando mantener su vida privada al margen del foco mediático, no estaría dispuesta a hablar de este asunto ante las cámaras.

Según el portal 'Vanitatis' habría sido en la Feria de Abril cuando, ante los piropos por su belleza vestida de flamenca, cuando la sobrina de Felipe VI habría bromeado con la posibilidad de echarse un novio nuevo tras recuperar recientemente su soltería.

Además, sus recientes imágenes en actitud cómplice con un buen amigo en la plaza de toros de Las Ventas son para muchos un indicio de que Victoria - que habría vuelto a vivir a la casa de su madre - podría estar recuperando la ilusión en el amor en este atractivo joven, al que conoce desde hace años.

Pero, ¿qué opina la Infanta Elena de los titulares que ha protagonizado su hija en los últimos días? ¿Qué hay de cierto en que ha roto con Bárcenas y ya está conociendo a otro chico? Fiel a su discreción, la Duquesa de Lugo guarda silencio sepulcral y, muy seria a su llegada a su domicilio en el centro de Madrid conduciendo su propio coche, evita pronunciarse sobre la vida sentimental de Victoria. El momento, en el siguiente vídeo.

Cargando el vídeo....