Pablo Urdangarín se desmarca del enfrentamiento entre su madre y su tía, la Infanta Elena: "Cosas de familia"

MADRID, 29 Ago. (CHANCE) -

Las cenas y salidas nocturnas de Irene Urdangarín y su prima Victoria Federica este verano en ciudades como Madrid o Marbella podrían haber provocado un cisma familiar entre la Infanta Cristina y la Infanta Elena.

La ex duquesa de Palma siempre ha luchado porque sus cuatro hijos -Juan, Pablo, Miguel y la benjamina, Irene- lleven una vida discreta y alejada de escándalos y del foco mediático; todo lo contrario a la hija de su hermana, convertida en una de las influencers más populares del momento y asidua a fiestas y eventos en los que acapara todos los flashes con su presencia.

De ahí su preocupación al ver la complicidad cada vez mayor que existe entre Irene (18) y Victoria Federica (22), que de edades y gustos similares, han compartido diferentes planes de ocio en las últimas vacaciones de la su hija menor antes de comenzar sus estudios universitarios en la Escuela de Hostelería de Lausanne, Suiza.

Fiestas hasta altas horas de la madrugada que no habrían hecho ninguna gracia a Doña Cristina y que, según 'Cuatro al día' habrían provocado un enfrentamiento entre ella y uno de sus grandes pilares, la Infanta Elena, aunque su entorno niega rotundamente que haya existido ningún tipo de desencuentro entre las hermanas por Irene y Victoria.

Un delicado asunto que vuelve a situar la ajetreada vida social de la sobrina de Felipe VI en el punto de mira y sobre el que le hemos preguntado a Pablo Urdangarín. De regreso en Barcelona con su nuevo equipo, el Fraikin BM Granollers, tras su victoria en Rumanía este fin de semana, el segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se ha desmarcado de la polémica asegurando que no está al tanto de los rumores de distanciamiento entre su madre y su tía: "No sé nada, no sé nada" afirma extrañado. "Son cosas de familia" ha añadido con educación, dejando en el aire si es cierto que su progenitora está preocupada por la creciente unión de Irene con Victoria Federica. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!

