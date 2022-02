La Reina Isabel II desea que Camilla Parker-Bowles sea considerada 'reina consorte' en un futuro

MADRID, 6 Feb. (CHANCE) -

La Reina Isabel II está hoy de enhorabuena porque celebra su Jubileo de Platino, siete décadas en el trono de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, sirviendo para todos ellos como la mejor embajadora, lo que la convierte en la primera monarca británica en lograr este hito en una época de enormes cambios en la que su presencia ha servido como garantía de estabilidad.

La monarca ha aprovechado para pedir, con un mensaje por su 70 aniversario de su reinado, que la duquesa de Cornualles, Camilla Parker-Bowles, sea considerada reina consorte una vez el príncipe Carlos le suceda en el trono. Un hecho que ha sorprendido muchísimo porque nadie esperaba: "Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio".

Además, la Reina Isabel ha añadido: "Y, cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me has dado a mí". De esta manera, la reina ha abordado directamente la cuestión no resuelta del futuro título de la duquesa de Cornualles, lo que ha "conmovido y honrado" al príncipe de Gales y a su esposa, según ha asegurado un portavoz de Clarence House a la cadena BBC.

Y es que recordemos que el Príncipe Carlos y Camilla, ambos divorciados, se casaron en 2005 mediante un matrimonio civil, por aquel entonces ella no se atrevió a aceptar el título de princesa de Gales por respeto a la memoria de la princesa Diana, fallecida en 1997 en un accidente de tráfico. Sin este título que le ha ofrecido la reina Isabel II, la duquesa de Cornualles, de 74 años, estaba relegada a un segundo plano de la realeza.

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Reina Letizia han querido felicitar a la Reina Isabel II por sus 70 en el trono de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones y le han deseando "lo mejor para el futuro". "En la muy feliz ocasión del Jubileo de platino de vuestra majestad, estamos encantados de enviaros nuestras más sinceras felicitaciones", han expresado los monarcas en una mensaje a Isabel II, recogido por Europa Press, en el que también le han trasladado su cariño.