El rey Felipe, por primera vez en el Palacio de Dueñas, inaugura la exposición 'Cayetana. Grande de España'

EL REY FELIPE VI VISITA POR PRIMERA VEZ EL PALACIO DE DUEÑAS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 'CAYETANA. GRANDE DE ESPAÑA'

MADRID, 4 Mar.

En medio de una gran expectación y por primera vez en la que fuera la casa de la Duquesa de Alba, el rey Felipe VI viaja hasta Sevilla para inaugurar la exposición 'Cayetana. Grande de España' que podrá disfrutarse en el Palacio de las Dueñas hasta el próximo 31 de agosto. Entre aplausos y vítores por parte de los ciudadanos allí reunidos que no dudaron en mostrarle un gran cariño y apoyo, el Monarca era recibido por los hijos de Cayetana que han logrado reunirse de nuevo para este homenaje a su madre después de muchos años de diferencias entre ellos.

A pesar de la ausencia de Fernando, que no pudo estar presente, sí que pudimos ver al actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James; Eugenia Martínez de Irujo, que estuvo acompañada por su marido Narcís Rebollo; Cayetano Martínez de Irujo, junto a su mujer Bárbara Mirjan; Alfonso y Jacobo que también acudió a la cita junto a su mujer, Inka Martí. omo no podía ser de otra forma, también los nietos de la Duquesa de Alba estuvieron presentes en esta ocasión mostrando una gran admiración por la figura de su abuela a la que estaban especialmente unidos. Este fue el caso de Luis y Amina, Tana Rivera, o los Duques de Huescar, Fernando y Sofía Palazuelo.

Tras los saludos iniciales, don Felipe recorría las instalaciones escuchando muy atentamente las explicaciones de Eugenia que también contó con la presencia de la comisaria de la exposición, Cristina Carrillo de Albornoz. Tras ellos, también el resto de la familia descubría cada rincón de Dueñas con las más de 200 piezas que han formado parte de la vida más privada y pública de Cayetana.

Tras el recorrido, don Felipe salía de nuevo al exterior donde era vitoreado y aplaudido por los vecinos que esperaban poder saludarlo mostrando así su admiración. Tras despedirse muy cercano de Eugenia Martínez de Irujo y los Duques de Huescar, el Rey se dirigía a los ciudadanos a los que saludaba con la mejor de las sonrisas y mostrando una vez más su lado más amable y cercano. Finalmente, se subía al coche que le estaba esperando no sin antes despedirse por última vez de los ciudadanos con un gesto con la mano. Esta visita del rey Felipe a Sevilla, ha coincidido con la Capilla Ardiente de Fernando Ónega en Madrid a la que no ha podido acudir pero en la que sí que hemos podido ver a la reina Letizia como muestra de la gran amistad que comparte con su hija, Sonsoles Ónega.