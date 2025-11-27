Victoria Federica, inseparable de Rocío Laffón, muestra su lado más natural ante las preguntas sobre el Rey Juan Carlos

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

La inauguración oficial de Bernabéu Market ha convertido el estadio Santiago Bernabéu en uno de los nuevos templos gastronómicos de Madrid, con más de 3.000 metros cuadrados dedicados a la restauración y una apertura por todo lo alto a la que no han faltado rostros conocidos como Miki Nadal o Nacho de Borbón. En este nuevo espacio, ubicado bajo la zona de Sagrados Corazones y concebido para ser punto de encuentro de foodies, influencers y caras conocidas los 365 días del año, el Real Madrid refuerza la idea de su estadio como recinto multifuncional más allá del fútbol.

Muy sonriente y natural, Victoria Federica, acompañada de su inseparable Rocío Laffón, ha posado de lo más alegre y relajada ante las cámaras, dejando ver lo cómoda que se va sintiendo cada vez más en este tipo de eventos públicos. Sin embargo, fiel a su discreción, ha optado una vez más por guardar silencio ante los micrófonos y seguir adelante sin entrar en polémicas.

La joven influencer hace caso omiso a las preguntas de la prensa tras la única entrevista de su abuelo, el Rey Juan Carlos, en televisión, emitida recientemente en una cadena francesa. La hija de la infanta Elena, de la que muchos esperaban una reacción o, al menos, un gesto que revelase qué le ha parecido la intervención del emérito, ha preferido no desvelar su opinión y centrarse únicamente en disfrutar de la inauguración del Bernabéu Market junto a su amiga.