Zarzuela deja en manos del Rey Juan Carlos la decisión de regresar a España: "Depende exclusivamente de él"

Archivo - Don Juan Carlos De Borbón En Una De Sus Últimas Visitas A Sanxenxo Para Participar En Las Regatas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Feb. (CHANCE) -

Después de que diferentes personalidades del panorama social, económico y político hayan alzado la voz en las últimas semanas pidiendo el regreso del Rey Juan Carlos a España cuando están a punto de cumplirse 6 años de su 'exilio' a Abu Dabi, ante las especulaciones sobre un posible empeoramiento de su estado de salud -algo que el Emérito ha desmentido asegurando que se encuentra "fenomenal" pese a los "achaques propios de su edad", 88 años- la posible vuelta del padre del Rey Felipe VI a nuestro país cobra fuerza tras la reciente desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F.

Tras confirmarse que el entonces Monarca defendió el orden democrático cumpliendo así con firmeza su deber constitucional frente a los golpistas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en un mensaje publicado en su cuenta de 'X' que "sería deseable" que el abuelo de la Princesa Leonor "regresara a España", apuntando que la desclasificación de los informes del 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". "Contribuyó a sostener la democracia y las libertades en un momento clave" ha añadido, asegurando que el Emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria", y se merece "pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".

No ha sido el único en pronunciarse sobre la posible vuelta de Don Juan Carlos a España, ya que también lo ha hecho Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha expresado este jueves en los pasillos del Congreso de los Diputados que la decisión de regresar a nuestro país "depende exclusivamente de él" y "en su caso, de la Casa Real". "No le compete al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición" ha zanjado.

La Casa de S.M. el Rey, por su parte, ha declarado a RTVE que no existe impedimento legal alguno para el regreso del Emérito y, apuntando que la decisión de dejar Emiratos Árabes y fijar de nuevo su residencia en España depende del padre de Felipe VI, han recordado que el que fuera Monarca visita nuestro país siempre que lo desea y su salud se lo permite.

Además, fuentes de Zarzuela han explicado que las irregularidades fiscales atribuidas a Don Juan Carlos en los últimos años -por las que su hijo decidió apartarlo de la vida insitucional y retirarle la asignación que recibía anualmente- ya fueron objeto de una regularización ante la Agencia Tributaria y pertenecen a un ámbito distinto del que atañe a su papel como jefe del Estado en el intento de golpe de Estado de 1981. Y si decidiese fijar nuevamente su residencia en España cuando se cumplen 5 años y medio de su marcha a Abu Dabi, debería volver a tributar y declarar su patriomonio en nuestro país conforme a la normativa vigente.

En cuanto a si el marido de la Reina Sofía viviría en Zarzuela si finalmente optase por regresar, la Casa de S.M. el Rey ha apuntado que esta posibilidad corresponde a Felipe VI como titular de la Corona.