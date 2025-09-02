Adara Molinero vuelve por sorpresa a 'Supervivientes All Stars', ¡enamorada!: "Mi corazón lo tiene él"

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

Faltaba un nombre por salir a la luz del casting definitivo de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', y el reality estrella de Mediaset ha dado un golpe de efecto al anunciarlo durante su presentación en la jornada inaugural del FestVal de Vitoria antes de su estreno este jueves 4 de septiembre, cuando en presencia de su presentadora Sandra Barneda, y de rostros icónicos del programa como Marta Peñate, Jorge Pérez, o Alejandro Nieto, Adara Molinero ha desvelado que, un año después de su polémico paso por la primera edición del 'All Stars' -cuando se convirtió en la primera expulsada tras sufrir una reacción alérgica y un bajón anímico por el que amagó con abandonar- regresa a Honduras para dar lo mejor de sí.

"Vuelvo para intentarlo otra vez, para darlo todo, para disfrutar de la experiencia. Porque este es mi año. Estoy feliz, este año vengo súper fuerte. Me siento incluso más fuerte y más segura de mí misma que la vez que fui la primera vez. Mi vida ha cambiado en general, me siento otra persona después de hacer muchísima terapia, he cambiado en muchos aspectos y me he quitado mucho lastre de mí misma", ha asegurado emocionada, confirmando que el hecho de que su madre Elena Rodríguez sea otra de las concursantes, ha sido un plus en su decisión de volver a los Cayos Cochinos por tercera vez (en 2023 participó en 'Supervivientes', quedando en segunda posición por detrás de Bosco Martínez-Bordiú, con el que protagonizó una sonada historia de amor).

Y lo hace enamorada, ya que sin disimular lo feliz que está, ha confirmado su relación con el futbolista Vicente Romero -del UCAM Murcia Club de Fútbol de Segunda División- tras semanas de rumores: "Yo ahora mismo estoy feliz, estoy tranquila, estoy súper bien. Sí, estoy ilusionada, feliz y mi corazón lo tiene él" ha confesado con una sonrisa.

"Me está dando estabilidad, felicidad y paz, que es lo que quería, y conseguir eso hoy en día es súper difícil" ha reconocido, revelando que aunque su historia de amor se consolida a pasos agigantados, su hijo Martín (7) -fruto de su relación con Hugo Sierra- todavía no conoce a su nuevo novio. "Poco a poco y con paso firme" ha asegurado con cautela.

Además, antes de su regreso a Honduras como fichaje sorpresa del 'All Stars', Adara se ha mostrado implacable con su archienemiga Sofía Suescun tras su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez con Juan Faro, que habría provocado una crisis que la pareja ha logrado superar: "A ver, no me ha sorprendido. Es que es algo que... es una relación tan rara que de verdad yo no la querría para mí. O sea, ella en su momento se dedicó a criticarme de que hablaba mal de mis exparejas y tal, pero es que, wow, que lo diga ella que tiene un percal bastante gordo en su entorno. Y su día a día, pues, y que no hace las cosas del todo bien" ha opinado.

"Para criticar hay que tener el culito muy limpio, ¿sabes? Entonces... presuntamente le está poniendo los cuernos a su pareja. De todos modos, por lo que se escucha, que el mundo es muy pequeño, presuntamente se ponen los cuernos mutuamente. ¿Sabes? O sea, que no es nada nuevo. Viva la cuernada, pero no para mí" ha sentenciado. Sus declaraciones, y sus palabras hacia su madre antes de coincidir por primera vez con ella en Honduras, ¡en el siguiente vídeo!