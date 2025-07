Alejandra Rubio hace autocrítica y confiesa: "Tengo que dejar de estar enfadada con el mundo"

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -

Una semana después de su polémica y comentadísima reacción a las críticas recibidas por compartir en redes sociales un vídeo con Carlo Costanzia felicitando a gritos a su cuñado Pietro Costazia en su cumpleaños a las puertas de la prisión donde él y su hermano Rocco cumplen condena por intento de asesinato, Alejandra Rubio ha reaparecido este miércoles en el plató de 'Vamos a ver'.

Se trataba de su reencuentro público con Joaquín Prat después de que el presentador le aconsejase que "se ubique" y cambie su actitud cada vez que va al programa, y de que ella respondiendese publicando un comunicado en Instagram confesando que se siente "tremendamente incomprendida" y que parece que la gente está esperando a que cometa un error para darle un "guantazo".

Y lo cierto es que parece que estos días le han servido para reflexionar, ya que lejos de la actitud tensa e irónica de los últimos tiempos, Alejandra se ha mostrado tranquila y, haciendo autocrítica, ha reconocido sus errores.

"He estado reflexionando. He hablado con mis amigos, con mi familia que lo necesitaba también, y mi conclusión principal es que me equivoco muchas veces y que tengo que volver a mi camino. Antes estaba muy bien y de un tiempo atrás he notado internamente, no solo en el trabajo sino en muchos aspectos de mi vida, que tengo que volver a reconducirme" ha comenzado.

Entonando el mea culpa, la hija de Terelu Campos ha confesado que su mal momento se debe a que "me han venido grande muchas situaciones que he vivido y que no me esperaba vivir porque tenía una vida bastante tranquila". "Me ha venido grande y tengo que aprender a saber llevarlo" ha admitido.

En su vuelta al programa, Alejandra ha querido dejar claro que está muy feliz en 'Vamos a ver' a pesar de que en los últimos tiempos no ha mostrado su mejor cara: "Sí, sí, Me consiero una proivilegiada, me van las cosas bien, estoy a gusto. Creo que hay situaicones en la vida mucho más complicadas, yo vivo bien y estoy muy contenta".

"Creo que hay veces que he metido más la pata que esta" ha reconocido al ver el vídeo de su estallido en el programa el miércoles pasado, apuntando que "al final he creado yo todo esto por no saber gestionarlo bien. Si me hubiera tomado las cosas de otra manera no habría habido noticia".

"Es una mala gestión por mi parte, estoy con la escopeta cargada todo el día, pero en mi vida en general, no permito que me digan nada de este tema, es algo que me duele mucho. Y eso no tiene que ser así porque estoy trabajando aquí y me expongo a esto, a las críticas y a las preguntas" ha añadido, haciendo referencia al dolor que le causa el complicado momento que está atravesando Carlo por la elevada condena de sus hermanos Pietro y Rocco.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Alejandra ha asegurado que "volvería a colgar el vídeo. No es tema de colgarlo, es cómo lo gestioné". "Las criticas siempre las voy a tener, eso forma parte de mi vida desde q tengo uso de razón. No me arrepiento de haber colgado el vídeo, me arrepiento de mi actitud. Estoy a la defensiva, no es justificación, pero llevo pasadas muchas cosas q ueme han hecho mucho daño" ha confesado, dejando claro que aunque para muchos "esto forma parte del juego, para mí es mi vida, pertenece a mi día a día y me voy a casa y no lo puedo olvidar. Para mí el juego es distinto".

Para aprender a gestionarlo mejor, la sobrina de Carmen Borrego afirma que tiene que "volver a ser la persona que era". "Tiempo atrás gestionaba las cosas bastante bien, simplemente dejar de estar enfadada con el mundo porque yo no tengo el poder sobre otras personas" expresa.

Además, Alejandra ha querido puntualizar que el vídeo a las puertas de la cárcel ha sido simplemente un gesto de apoyo a sus cuñados, y no por eso expone su vida como se ha dicho. "Es verdad que muchas veces no quiero que se expongan ciertas cosas, pero yo esto personalmente no lo he visto como nada malo. Yo he criticado que familiares míos hagan entrevistas hablando mal, y personalmente me genera más rechazo que esto. Yo no hago ese tipo de cosas, el día que yo me haga una exclusiva hablando mal de mi familia podrán hablar" ha sentenciado.

"No sabéis la situación que vivimos nosotros dentro, hemos querido mostrar esta parte pero la situación de la familia va mucho más allá. Opté por una actitud que no me ha beneficiado, pero para mí fue un gesto de solidaridad con una persona de nuestra familia que lo está pasando mal, un gesto de solidaridad con alquien a quien queremos. Han cometido un error y están condenados" ha explicado, asegurando que lo único que va a hacer a partir de ahora es apoyar públicamente a Pietro y a Rocco pero no hablar de si considera o no justa su condena.

Por último, y tras admitir que le dolieron las palabras de Joaquín diciendo que se ubicase por venir precisamente de él, Alejandra ha respondido a Alessandro Lequio para dejar claro que no ha querido blanquear el delito cometido por sus cuñados como el italiano comentó el otro día: "Solo hemos mostrado cariño a la familia, tener ese gesto allí no es blanquear absolutamente nada. Ponerte así no entiendo el valor mediático que tiene para ti, solo me da a entender que tienes algo personal contra nosotros. Tus gritos no te van a dar más razón, eres tú el que está desubicado, te has equivocado, no has sido justo, no has sido objetivo. Solo hemos tenido un gesto de cariño con la familia, ya hemos dicho que han cometido un error y están cumpliendo condena por ello" ha zanjado.