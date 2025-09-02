Alejandra Rubio no se calla y responde implacable al dardo de José María Almoguera. ¿Guerra abierta en la familia?

Archivo - Alejandra Rubio Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/7/2025 - TELECINCO.ES - Archivo

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

José María Almoguera se ha mostrado implacable con Alejandra Rubio tras la entrevista sorpresa que la colaboradora hizo a su madre el pasado domingo en 'Fiesta' con motivo de su 60 cumpleaños: "Lo ha hecho muy profesional pero yo creo que siendo un cumpleaños lo ha hecho muy fría. Yo hubiese ido un poco más a lo emotivo, un poco más de cariño y de afecto" ha apuntado muy crítico en su reaparición en 'TardeAR'.

Más beligerante que nunca, además, el hijo de Carmen Borrego ha lanzado un dardo a Terelu Campos después de que la presentadora dejase caer que su hija y ella solo hablan de sí mismas y no del resto de la familia. "Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo. La primera persona que habló del conflicto con mi madre y mío fue Terelu en '¡De viernes!. La primera persona que tenía un blog en el que hablaba de la familia y que incluso publicó una foto de como di la noticia a mi madre de que iba a ser padre fue ella en una revista", ha sentenciado, asegurando que aunque "lo respeta", pide a su tía y a su prima que sean "consecuentes con lo que nos dedicamos".

Unas declaraciones que Carmen ha aplaudido, revindicando su derecho a hablar igual que hace la "otra parte", y a las que Alejandra ha respondido con indiferencia en 'Vamos a ver', dejando claro que no quiere entrar en provocaciones y que por su parte "no hay absolutamente ningún problema" con José María a pesar de que muchos apuestan a que está a punto de estallar una nueva guerra en el clan Campos.

El titular de la novia de Carlo Costanzia al dardo de José María, "sorprendida, te puedo decir, sorprendida pero en paz". "Yo no voy a entrar en eso más, ya dije que todo el mundo se puede equivocar en la vida. Se ha pasado pagina, él tiene buena relación con su madre y no voy a entrar en eso" ha expresado haciendo referencia a la ruptura y posterior reconciliación de su primo y su tía.

Sin embargo, sí ha entrado -y de lleno- en la opinión de Almoguera sobre su debut como presentadora entrevistando a Terelu: "Me atreveria a decir que no soy quien de dar lecciones a nadie, pero cuando quiera una lección ya sé a quién llamar. Siento no haber estado a la altura de las expectativas, lo hice lo mejor que pude" ha afirmado, revelando que "me lo tomé como una oportunidad, salirme del rol de colaboradora, era una entrevista a mi madre e intenté dar lo mejor de mi". No es fácil pasar de colaboradora a sentarte en el otro lugar, nunca había tenido esa oportunidad y me lo tomé así porque llevo aquí varios años y espero evolucionar en mi vida, e intenté hacerlo lo mejor que pude" ha defendido.

Sobre las declaraciones de Carmen asegurando que parece que a una parte de la familia se le permiten ciertas cosas que a otras no, la nieta de Teresa Campos se ha mostrado muy clara, afirmando que "no entiendo de bandos dentro de la familia". "Esta era una entrevista únicamente a mi madre, se habló más de mí de lo que me hubiera gustado pero era una cosa entre las dos, no metí a la familia en ningún momento de la entrevista, ni mencioné a Carmen ni a José María, era una cosa divertida entre las dos por su cumpleaños" ha defendido.

Preguntada sobre cuál será su reacción si se reencuentra con su primo en la fiesta con la que Terelu celebrará rodeada de los suyos sus 60 años, Alejandra ha revelado que "actuaré como actuaría en cualquier momento, con educación, con cariño... soy menos expresiva de lo que le gustaría a alguien, pero lo hago con naturalidad".

Además, la joven no ha dudado en salir en defensa de su madre después de que José María haya dicho que ella es la primera que habla de los demás, asegurando que si en su momento Terelu criticó a su sobrino y se posicionó con Carmen es porque pensó "que era lo mejor que podría hacer en ese momento, pensaba que se lo debía a Carmen. Pero sino es una persona políticamente correcta que intenta no meterse en nada, intenta ser la que calma todo".

"No le puedo dar explicación a la actitud beligerante de José María, por mi parte no hay ningún muro. Vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, fin del asunto. No quiero peleas, no quiero movidas, vivo en paz y armonía. Se intenta buscar en mi algo que no voy a entrar" ha sentenciado, evitando así alimentar la polémica con su primo.

Sin embargo, sí ha aclarado que su madre no se cree por encima de Carmen ni de nadie: "Yo dije de broma que es la matriarca porque es la mayor ahora que mi abuela ya no está y de vez en cuando tiene que coger las riendas en la familia, pero mi madre no está por encima de nadie ni se cree que tiene más validez su opinión". "Siento en el alma que diga eso públicamente cuando la que mas debería conocer a su hermana es ella y sabe que no tiene esa opinión y no está por encima de nadie. Intenta apagar fuegos y que no haya polémicas" ha zanjado, sin disimular su molestia con su tía.

Unas declaraciones que a Terelu no le han afectado en absoluto, como ha desvelado Alejandra entre risas, afirmando que "mi madre pasa olímpicamente, le da exactamente igual" antes de dejar claro que no considera a Carmen una Campos de segunda. "Otra vez con lo mismo, ¿qué es ser Campos de segunda? Por favor, somos una familia, pero cada uno dentro tenemos nuestra propia familia y para mí está claro que voy a estar más unida a mi madre que a otros familiares, vamos a ver" ha sentenciado.