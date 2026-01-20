Ana Mena y Óscar Casas derrochan complicidad en su paso por 'El Hormiguero'

ANA MENA Y ÓSCAR CASAS PRESENTAN LA PELÍCULA 'ÍDOLOS' - ANTENA 3

MADRID, 20 Ene. (CHANCE) -

Una vez más Óscar Casas y Ana Mena han derrochado complicidad y química en el plató de 'El Hormiguero' al que han acudido para promocionar la película en la que surgió su historia de amor, 'Ídolos'. Sin poder esconder la felicidad en su rostro, la pareja habló de cómo surgio el amor entre ellos gracias al trabajo y qué papel desempeña cada uno en su relación.

A la espera del estreno de la película en los cines de toda españa el proximo 23 de enero, la pareja confesó que su primer encuentro fue un año antes de la película durante una campaña publicitaria pero no fue hasta el rodaje cuando se 'reencontraron'. Reconociendo que entre ellos "hubo buen rollo" desde el principio, Ana ha explicado que fue el equipo de vestuario el que le "chivó" que Óscar estaba pillado por ella."Tuvimos un mes de ensayo previo en Valencia, yo no me daba cuenta de que le gustaba, era educado, respetuoso, pero no le estaba captando, me lo chivaron las de vestuario en una fiesta en Italia, me dijeron que lo tenía loco, que le habían pillado viendo mis vídeos" explicaba.

Orgulloso y feliz al lado de su chica, Óscar solo tuvo palabras de cariño hacia ella sobre la que destacó algunas de sus cualidades. "Es de las perosnas más honestas que he conocido en mi vida, esmuy dificil hoy en día encontrar a gente así. Ana es honestidad pura con ella misma y con lso demás" confesó ante una Ana completamente embelesada. Reconociendo que es un gran fan de su chica, el actor aprovechó para mandarle un mensaje al público: "El disco que está haciendo es increíble, necesito que todo el mundo lo escuche".

Ante los halagos de su chico, Ana también le devolvía el piropo explicando qué es lo que más le gusta del actor: "Es muy familiar y eso me encanta, intenta cuidar a los demás, pero si quedamos a las cinco de la tarde sé que va a aparecer a las siete". A pesar de su complicidad más que evidente, la pareja no superaba la prueba propuesta por las hormigas en la que tenían que sumar puntos con preguntas sobre sus gustos personales. "Dejo constancia de que voy a acertar todas" presumía Óscar antes de comenzar el juego que no acabó como esperaba.