Ana Obregón da la cara y pide disculpas públicamente a Nia Correia

MADRID, 20 Ene. (CHANCE) -

En medio del gran revuelo moediático que se ha creado entorno al supuesto malentendido entre Ana Obregón y Nia Correia, la bióloga da la cara en el programa de 'Y Ahora Sonsoles' en el que colabora. En esta ocasión Ana ha querido explicar lo que ocurrió verdaderamente con la cantante reconociendo: "Primero me quedé en shock, luego muy dolida. Tengo muchas ganas de hablar de todo y pido que me dejen en paz, creo que me lo merezco después de todo lo que he vivido".

Sorprendida por la gran repercusión que se ha creado tras las palabras de Roberto Herrera, Ana deja muy claro que tiene una larga trayectoria profesional a su espalda que la precede: "Hay que ponerse en contexto, esto fue en 2022 y yo presentaba las campanadas con Los Morancos, que los adoro, en TVE. Me citan para lo que es la promo a las 8:30 y yo en mi vida personal llego tarde, pero en el trabajo no. Hacía tan solo un mes que había muerto mi padre, nueve meses antes mi madre y un año y medio antes mi hijo, lo que me llevó a decir que no, pero terminé diciendo que sí porque era un honor".

Explicando su versión de los hechos, Ana añade que ese día Nia llegó tarde y visiblemente nerviosa por su retraso. Por su parte, la actriz tenía la misa funeral en memoria de su padre por lo que necesitaba salir en hora. "Solamente le dije que se dira prisa, no puede tener a todo un equipo parado" añadía Ana en su explicación poniendo el foco en Roberto asegurando que ha sacado este tema ahora porque va a presentar un nuevo proyecto profesional. "¿Por qué Roberto saca esto ahora, el público sabe quién es Roberto? Hoy estrena un programa, no entienden que más año no me pueden hacer, lo que sí pueden es hacerme llorar" criticaba la bióloga.

Aprovechando su paso por televisión para pedirle perdón a Nia si alguna vez le molestó, Ana sentencia mirando a cámara: "Nía, corazón, te deseo lo mejor. Si en algún momento te has sentido ofendida, lo siento en el alma. Te deseo que triunfes como cantante, sé que no has dicho mi nombre, te pido que me dejes vivir en paz. A Roberto le deseo muchísima suerte en su programa, a ver si le ve alguien".