Anabel Pantoja y Kiko Matamoros, el pacto secreto que ha visto la luz en 'Supervivientes'

MADRID, 8 May. (CHANCE) -

Mucho se ha hablado de la relación que Anabel Pantoja y Kiko Matamoros están manteniendo en 'Supervivientes 2022' ya que antes de que ambos emprendieran esta aventura muchos fueron los que aseguraron que estarían todo el día discutiendo, pero lo cierto es que se equivocaban. Al menos, por el momento.

Los dos compañeros de 'Sálvame Diario' están teniendo un buen concurso, de hecho, solo discutieron en la preconvivencia y por choques repentinos que no trascendieron, pero ahora gozan de una convivencia tranquila... ¿por qué? ambos hicieron un 'pacto de no agresión' días antes de comenzar la aventura y lo están llevando a cabo.

Una conversación entre Yulen y Anabel Pantoja desvelaba este pacto que los dos compañeros firmaron cuando nadie se dio cuenta. La sobrinísima se ha desahogado con el que es su principal apoyo en la isla y le ha confesado que: "En la preconvivencia hablamos y dijimos que íbamos a dejar las cosas de fuera, fuera, porque claro mi punto débil son los míos".

Anabel se ha mostrado muy sincera y le ha asegurado a Yulen que cuando se meten con su familia, salta enseguida porque es su punto débil: "me los tocas y me da igual. El me dice tres palabras y me deja muerta y qué hago, ¿ataco a Marta? que no tiene culpa de nada. Allí lo hablamos y a mí me lo ha respetado la verdad" agradecía a su compañero.