Anita Williams se entera de la relación de Montoya y Cristina Porta ¡y les manda un mensaje!

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

Mientras Anita Williams estaba en la casa de 'GH DÚO' José Carlos Montoya ha protagonizado titulares por la incipiente historia de amor que estaría viviendo con la televisiva Cristina Porta. Una relación que el de 'La isla de las tentaciones' no ha confirmado en ningún momento -de hecho este mismo martes ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que "son habladurías" y que "no todo vale por titulares"-, y de la que su ex se ha enterado durante la gran final del reality, minutos antes de descubrir que Carlos Lozano le había 'arrebatado' el maletín de ganador de la edición.

"Tengo que contarte algo que necesitas saber sobre Montoya, es algo que se contó en este plató de 'GH DÚO. Creemos que tienes que estar al tanto", le ha informado Jorge Javier Vázquez antes de dar paso al vídeo en el que Miguel Frigenti revelaba que el de Utrera está "muy enamorado" de Cristina Porta.

"Si es verdad la información pues me alegro muchísimo por él" ha reaccionado muy seria. "Creo que los dos nos merecemos ser felices" ha añadido mientras el público vitoreaba su nombre, dejando claro que Montoya no es el único preparado para rehacer su vida sentimental: "Yo en 2026 de momento amor propio pero quien sabe... estoy abierta al amor".

Y aunque ha asegurado que no sabe quién es Cristina, no ha dudado en mandarle un mensaje y decirle que "espero que lo cuide", ya que a pesar de que su relación no funcionase siempre querrá lo mejor para el artista.