Antonio Canales, recibido entre aplausos, regresa a 'GH Dúo' tras el fallecimiento de su hermano

MADRID, 25 Ene. (CHANCE) -

Entre risas, aplausos y muchas muestras de cariño, así han recibido los concursantes de 'Gran Hermano Dúo' a Antonio Canales tras su vuelta a la casa que tuvo que abandonar hace tan solo unos días tras el fallecimiento de su hermano menor, Francisco Javier Gómez, debido a un infarto fulminante. Sin poder contener las lágrimas al volver al concurso, el bailaor reconocía que retoma el reality porque su madre se lo ha pedido.

"Es justo y necesario, el mismo día que salí de aquí hacía dos horas que había fallecido mi hermano pequeño. Se fue a dormir la siesta y no se despertó. Se lo encontró mi madre que estaba sola" comenzó explicando Antonio Canales ante la atenta mirada de sus compañeros que no daban crédito a lo que estaban escuchando. "Un infarto fulminante, lo más duro es que se lo encontró ella, fue una valiente, estaba sola en casa y empezó a gritar" añadió sobre cómo sucedieron los acontecimientos.

Explicando los motivos que le han llevado a regresar al programa, Canales explicaba: "Yo podía elegir, esto no es para estar jugando a tonerías, yo sabía que vosotros sabíais que algo grave había pasado". Con ganas de seguir disfrutando de una experiencia como 'GH Dúo', que tanto le ha dado en tan solo una semana, Antonio aseguraba que tanto su madre como su hermano habían sido sus principales seguidores desde casa antes de que todo pasara. "Mi madre me ha dicho: aquí no me ayudas, si tienes fuerzas, vuelve. Esto me sirve a mí de terapia, todos los que nos dedicamos a esto, al entretenimiento, tenemos que tener un corazón de oro dulce, pero también una mente dura" comentó el bailaor sobre los principales motivos que le han llevado a retomar esta aventura.