Alcaraz completa su colección en Australia

Carlos Alcaraz, en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al que le ha negado su 25º 'grande', un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam' y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.

Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010. El Abierto de Australia 2026 se une a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), a sus dos Wimbledon (2023 y 2024) y a sus dos US Open (2022 y 2025).

Mientras, Djokovic se queda a las puertas de su 25º 'Grand Slam' en 'su' torneo, el que ha ganado hasta en diez ocasiones. Con ello, el balcánico acumula dos años y medio, desde el US Open 2023, sin levantar un 'grande', aunque con el consuelo de haber completado el 'Golden Slam' en los Juegos Olímpicos de París, después de vencer precisamente a Alcaraz en la final.