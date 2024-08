Carmen Borrego arremete contra Edmundo Arrocet con una demoledora sentencia: "Para lo que has quedado"

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Las reacciones a la entrevista de Edmundo Arrocet criticando a Las Campos en '¡De Viernes!' y asegurando que le deben 70.000 euros, no han tardado en sucederse. Y si Terelu Campos, confesando estar "muy cabreada", prefería no responder al que fue pareja de María Teresa Campos durante 6 años a pesar de reconocer que la paciencia se le está agotando, su hermana Carmen Borrego no ha dudado en contestar alto y claro al humorista chileno.

La tertuliana se ha sentado este lunes en el plató de 'Vamos a ver' y, tan sincera como de costumbre, no se ha dejado nada en el tintero y se ha dirigido directamente a cámara para pedir algo a Bigote después de insistir que no va a pronunciarse sobre el dinero que presuntamente el cómico dejó a su madre en su día y que ahora él reclama a sus hijas: "Del dinero solo hablaré en un juzgado, que cuando crea nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente". "Mira 'Talento' -como llama a Edmundo- lo que dices de nosotras dice más de ti que de nosotros, mi madre solo te dio amor, te dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Nosotras estamos calladas, no hablamos de ti. Mi madre siempre estuvo orgullosa de sus hijas y hoy lo estaría más".

"Ya está bien de hablar y de poner cosas en boca de mi madre que no sabemos si dijo o no. Mi madre con nosotras también hablaba y no vamos a hacer lo que estás haciendo tú porque mi madre es una gran profesional y su legado no te lo vas a cargar. Puedes cargarte el tuyo, que has sido un grandísimo humorista y mira para lo que has quedado" ha añadido demoledora.

Y es que como ha afirmado, "podría decir muchísimas cosas de él pero no las voy a decir por respeto a la memoria de mi madre. Mi madre le dio todo, no consintió jamás que nadie hablase mal de sus hijas ni mal de él. Di ya lo q tengas q decir, vete a un juzgado a reclamarnos el dinero, haz lo que quieras pero déjala en paz, está muerta. Respeta su memoria. Te lo pido por favor, deja a mi madre en paz" ha pedido tranquila, evitando entrar en el 'juego' del humorista.

"Que alguna vez hable de su trabajo, de su familia, de sus cosas... Este señor no es el viudo de mi madre, llevaba 5 años fuera de esta familia. No vivió la enfermedad de mi madre. Quiere dar a entender que no estábamos en momentos delicados, y el que no estaba gracias a Dios es él. Hemos tenido una maravillosa relación con mi madre y nunca hubiera consentido que hablasen mal de sus hijas. Y no quiero contribuir a nada que no le gustaría a mi madre por respeto a ella. Cuando mi hermana dice que se le está agotando la paciencia llega un momento que a mi también se me agota, pero insisto que por respeto a ella voy a estar callada" ha zanjado dando la espalda a Edmundo.

Su respuesta al humorista no se ha acabado sin embargo aquí, ya que también ha querido dejar claro que él no es nadie para opinar sobre el embarazo de Alejandra Rubio y su relación con Carlo Costanzia, y menos para cuestionar si Teresa Campos estaría contenta con la maternidad de su nieta: "Tenemos que entender de una vez por todas que a este señor no le corresponde opinar de nada de esta familia porque no está dentro de esta familia. A Alejandra, a mi, a mi hermana nos da exactamente igual lo que diga este señor. Estamos felices con el nacimiento del hijo de mi sobrina, ella está super feliz. Cuenta el nacimiento de tu primera hija q es mucho más interesante que el nacimiento del primer hijo de mi sobrina. Mi madre no se merece esto. Se caracteriza por ser una maravillosa periodista y por su honradez fundamentalmente" ha sentenciado dolida.

CARMEN TAMBIÉN CONTESTA A GUSTAVO GUILLERMO

No es el único asunto sobre el que le ha tocado hablar, ya que el que fuera chófer y mano derecha de su madre, Gustavo Guillermo, se ha estrenado este fin de semana como colaborador del programa 'Fiesta' y afirmando que Terelu y Carmen nunca le han querido, ha reconocido que Bigote tiene razón en muchas de las cosas que cuenta.

"No quiero compararlos porque han significado cosas distintas en la vida de mi madre. Gustavo ha estado en muchísimos momentos de nuestra vida y no es comparable con Edmundo. No voy a hablar de Gustavo porque no lo he hecho nunca, pero siempre le hemos querido bien y siempre hemos ayudado" ha comenzado, muy molesta con el chófer por meterse en su "conflicto familiar" con su hijo José María Almoguera: "Dice mucho de ti porque tú has vivido muchísimas coas. Estás en tu derecho a decir lo que quieras de mi, pero no te metas en mis conflictos familiares que suficiente sufrimiento llevo ya. No he dicho nunca nada malo de mi hijo, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. No enguarres mi vida familiar porque yo no hablo mal de ti".

"Dejar de insinuar, mi conciencia la tengo cristalina. Decir que no me he ocupado de mi madre me duele en el corazón, no tengo por qué dar explicaciones. Mi hermana y yo nunca hemos tenido problemas de dinero y con mi madre menos. Mi madre estuvo muy cuidada hasta el último día, lo volveríamos a hacer una y mil veces. En este tipo de temas la insinuación es peor que contar. Que cuenten lo que tengan que contar, pero yo no voy a hablar mal de Gustavo porque no le gustaría a mi madre y por respeto a su memoria. Él sabe muy bien lo que pensaría mi madre" ha concluido dolida, dejando claro que si su madre siguiese viva "no tendrían cojones" ni él ni Edmundo de hacer lo que están haciendo porque ni ella ni Terelu se lo merecen.