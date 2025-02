Carmen Borrego se mete en el papel de madre y suegra en 'Gran Hermano Dúo'

MADRID, 14 Feb. (CHANCE) -

Los concursantes de 'Gran Hermano Dúo' ya empiezan a ver la final cada vez más cercana y por ello están viviendo al máximo cada día que pasa en la convivencia en la que van surgiendo más rencillas. Con motivo del día de San Valentín, los concursantes pudieron recibir unos mensajes muy especiales por parte de sus familiares donde pudimos ver a una Carmen Borrego ejerciendo de madre con José María Almoguera, pero también de suegra con María.

"Tú eres lo más importante en mi vida junto con mi nieto al que disfruto gracias a tí y a su madre, la familia es lo más importante, no te va a fallar nunca, siempre estará contigo. Tenemos que aprender a querernos bien y a respetarnos, eso es lo que le gustaría a la que está ahí arriba que tambien hoy estaría muy orgullosa de tí" le decía Carmen Borrego a su hijo a través de una conexión en directo con él. Emocionado y abrazado a su amiga Rocío que tuvo la oportunidad de subir hasta la casa de Guadalix, José María respondía: "Le quería dar las gracias a Paola, porque mi hijo vea a mi madre, a mi padre... por todo. A mi madre, gracias por apoyarme".

Tras este primer mensaje con su hijo, Carmen también tenía la oportunidad de dedicarle unas palabras a la que podría ser su nuera, María, que las recibía muy emocionada y algo nerviosa. "Aquí me llaman 'tu suegra'. Las palabras que le has dicho a mi hijo a mí me han llegado al corazón. Me pareces una mujer estupenda, espero poder abrazarnos, pero tarde porque espero que los dos lleguéis la final" le decía Carmen a María. Finalmente, María respondía: "Me ha encantado, ha dicho suegra... nada que tengo muchas ganas de conocerla, que todos los consejos que le he dado a José han sido de corazón y que gracias por sus palabras, me han encantado".

Después de estos bonitos mensajes, la pareja tenía la oportunidad de disfrutar de una romántica cena por San Valentín en la que Carlos Sobera aprovechaba para ofrecerles de nuevo la hora sin cámaras, una propuesta que rechazaban una vez más a pesar de que podía ser su última noche juntos en Guadalix.