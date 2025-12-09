La Complutense recuerda a la Comunidad que su déficit se da por "cuestiones externas" y no por "sobrecontratación"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, durante la toma de posesión del rector, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, a 27 de junio de 20 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE HENARES, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha recordado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que su déficit estructural se ha dado por "cuestiones externas", como la subida de los costes de energía, y no por "temas de sobrecontratación".

Lo ha expresado este martes en una rueda de prensa junto con los otros cinco rectores de las universidades públicas de la región para presentar como asociación a la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA).

Hace unas semanas, en una entrevista con Europa Press, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, aseguró que "el problema que tuvo la Complutense es que en el capítulo de contrataciones se sobrepasó completamente el número de lo que eran figuras que no eran funcionarios".

"En funcionarios nosotros podemos tener en control, pero en las que no son funcionarios no, y contrataron más de lo que se debía, teniendo en cuenta además que el número de estudiantes universitarios no crecía a la misma velocidad", explicó.

Preguntado por esta cuestión, Goyache ha censurado que la Comunidad asegure que los centros universitarios están "sobrefinanciados" y ha recordado que la plantilla de la UCM está "muy envejecida" y que contratan a 150 profesores cada año.

"Cuando se dice públicamente que la Complutense ha sobredimensionado la plantilla en capacidad de docente y se dan datos de forma parcial y descontextualizados, parece que estamos derrochando. Las universidades gestionamos lo mejor que podemos con los presuspuestos tan paupérrimos que tenemos", ha manifestado.

2,8% DE INTERESES POR EL PRÉSTAMO

En este sentido, el rector ha indicado que el déficit estructural que sufre la UCM, que le ha llevado a pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, con un 2,8% de intereses, es decir, 900 millones de euros al año, "no se da por una sobrecontratación, sino por costes sociales y cosas externas, como la subida de la energía".

"En la Complutense hay menos profesores titulares que hace cinco años y son muchos más caros. Nos está costando mucho dinero. Si disminuimos a la plantilla, vamos mal. Son sobrecostes por circunstancias como la guerra de Ucrania. Si la nominativa no sube, cada año iremos a peor", ha advertido.

Asimismo, Goyache ha lanzado que "no entiende" por qué ante el aumento del coste de la energía se cubre el dinero para un hospital público, mientras que para un centro universitario no. Ha añadido que al tratarles como "autónomos" hay cuestiones que les "perjudica".

El préstamo que solicitó la universidad alcanza los 34.469.224 euros. Entre sus medidas, contempla una retención de crédito del 35% hasta 2028 para sanear su déficit. En 2024 presentó un resultado negativo de 33,19 millones de euros.

SOLVENCIA ECONÓMICA EN LA URJC HASTA 2027

Otra de las universidades afectadas por su situación económica es la Rey Juan Carlos (URJC). Su rector, Abraham Duarte, ha insistido en que les preocupa la financiación básica de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

"Si no hay un aumento significativo de la financiación, seguiremos en una situación complicada. No hemos pedido ni un crédito porque tenemos hasta finales de 2026 solvencia económica. Pero si el modelo de financiación descarrilla, a partir del 2027 podríamos tener un problema", ha remarcado.

Duarte ha reclamado una financiación básica que "asegure el contrato y funcionamiento" de los centros universitarios, a la vez que ha solicitado un acuerdo para que la Comunidad de Madrid se acerque a la media española en financiación por estudiantes.