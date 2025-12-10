Mueren cerca de 20 personas tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Marruecos. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 personas han muerto tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en la ciudad marroquí de Fez, según han confirmado las autoridades, si bien no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, ya que hay más de 15 heridos graves.

Las autoridades de Fez han especificado que hasta el momento se han confirmado 19 fallecidos y 16 heridos graves por el suceso, antes de agregar que en los edificios, de cuatro plantas cada uno y situados en el barrio Al Mustaqbal, vivían ocho familias.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate trabajan ya en la zona para sacar a las víctimas de entre los escombros y trasladar a los heridos, además de evacuar a los residentes en varias casas cercanas ante el riesgo de derrumbe, tal y como ha informado la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, sin que por ahora se descarte que pueda haber más personas entre los escombros. Por el momento se desconocen las causas de este derrumbe.