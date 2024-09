Carmen Borrego pone los puntos sobre las íes ante la nueva exclusiva de Paola Olmedo

MADRID, 24 Sep. (CHANCE) -

A pesar de su intención de mantenerse al margen de la guerra mediática que mantiene su exmarido José María Almoguera contra su madre, Carmen Borrego, Paola Olmedo ha vuelto a hablar. Tras su exclusiva en la revista 'Semana' hablando de su separación, la esteticien ha concedido una larga entrevista de más de cuatro horas de duración a 'TardeAR' y, aunque todavía no hemos podido verla, el programa ya ha adelantado alguna de las declaraciones que más darán que hablar, como que se enteró de la portada de su entonces suegra anunciando que iba a ser abuela el mismo día de su publicación.

Cansada de estar en el ojo del huracán, pero dispuesta a poner los puntos sobre las íes, la hija de María Teresa Campos se ha sentado este martes en el plató de 'Vamos a ver' y ha respondido a su exnuera. "Me da todo cada día más pena, creo que no son las formas y creo que el más perjudicado es alguien que no se puede defender" ha comenzado haciendo referencia a su nieto y haciendo un llamamiento a Paola y a su hijo: "Siempre que puedan guardar la compostura y llevarse bien por alguien que es indefenso estaré siempre a favor, porque esto no favorece a una de las personas mas importantes de mi vida" ha asegurado.

"Me duele la falta de empatía que tiene mi hijo hacia mi dolor, su frialdad a mí me mata. Para mí lo fácil es decir 'no hablo más, se acabó', pero yo no soy la que estoy hablando" se ha defendido antes de contar detalladamente la "cronología" de lo que sucedió y que ha acabado en la batalla sin cuartel a la que llevamos asistiendo los espectadores desde hace meses.

"Cuando me fui a 'Supervivientes' mi relación era normal y cuando vuelvo me encuentro lo que me encuentro. Y lo voy a explicar por última vez. Se habló de la exclusiva de su embarazo en mi casa con ellos y dos personas más, que no tenía conocimiento ella no es cierto, y hay testigos de ello" ha comenzado desmintiendo así a Paola. "Después de acordar que ellos quieren hacer la exclusiva y la van a hacer conmigo salta el tema de los famosos audios -en los que su nuera la criticaba- y hay frases que no se pueden manipular. Salen los audios y ellos se echan atrás, aunque no al principio, porque hablé con ellos y les dije que para mí eso no era ningún drama y a todos nos podían pillar en un renuncio. Fue una trampa que le pusieron y ella cayó, pero tampco era tan grave lo que decía Paola" ha asegurado.

Como ha revelado, "el problema es la importancia que ellos dan a esos audios, y me hacen responsable porque trabajo en ese programa". "Dos días antes de la exclusiva le escribo a mi hijo y le digo, 'si Paola no está bien no os preocupéis que hago yo sola la exclusiva y no os exponéis'. Y 24 horas antes de hacer la exclusiva ellos me transmiten que no lo haga y le digo 'ya no es momento' porque hay un contrato que tengo que cumplir" ha continuado.

Algo de lo que ha confesado que se arrepiente: "Viendo lo que había pasado lo habría roto, sin ninguna duda, aunque la noticia iba a salir sí o sí y fue cuando tomé la decisión definitiva de hacerlo". "Cuando sale la exclusiva el problema no es la exclusiva, es el titular que era 'mi hijo se tiene ganado el cielo' o algo así. Entonces él me pregunta si lo había dicho y lo dije que sí, pero en un contexto". "Se suceden días desagradables de acusaciones graves de él hacia mi que no voy a verbalizar porque me da vergüenza, y ahí es cuando se rompe todo y decido equivocadamente, o no, no pagarles porque yo soy la responsable de todo" ha revelado.

Y confirmando que su hijo le pidió que abriese una cuenta a nombre de su nieto con el dinero de la exclusiva, Carmen ha explicado que fue al banco para hacerlo, pero le dijeron que a nombre del menor no era posible porque tenía que estar a nombre de sus padres. "Y fue cuando decidí que para que estuviese a nombre de sus padres lo tengo yo. Y ni siquiera el acuerdo era que ellos se llevaban la mitad" ha asegurado.

Llegó la Navidad y fue cuando ella decidió darles 3000 euros. "Y no solo les he dado un dinero de Reyes puesto que no me hablaban, sino que mando a una persona con un coche a entregarles los regalos de Reyes a él y a ella" ha relatado, afirmando que no hubo ningún tipo de cambio en su relación porque "siguen sin hablarme hasta el nacimiento de mi nieto que se me manda a otro hospital".

Un engaño de José María innecesario, porque como ha dejado claro "yo no pensaba ir al hospital porque no era el momento, no era yo quien para crear un mal ambiente. Me entero de que está en el hsopital por mi hermana y me entero de en qué hospital está por la prensa. Mi hijo me escribe y me dice un hospital que no es, soy consciente de que me está mintiendo y le pedí que me mantuviese informada como abuela de que todo iba bien" ha expresado, desvelando que fue 4 día después del nacimiento de su nieto cuando su hijo le escribió para que fuese a conocerlo aunque hubiese prensa.

"Y a partir de ahí sabemos lo que ha ocurrido. Por todo esto he pagado una condena carísima, la más cara que he pagado en mi vida. Me fui a 'Supervivientes' y eso estaba superado, yo ya he pagado. ¿Me equivoqué? Sí. ¿Tenía que haberles guardado el dinero y no quise hacerlo por las formas en las que ocurrió ese momento? ¿Creéis que no he pedido suficientes veces perdón y que no estoy sufucientemente arrepentida?" se ha lamentado, asegurando que "una cosa es equivocarse y otra mentir, porque no he vendido el embarazo de mi nuera sin que ellos lo supiesen, eso sería ser un monstruo y no lo soy".

El problema, y el motivo por el que han llegado a esta situación que parece de no retorno, como ha explicado, ha sido "la falta de comunicáción que se ha tenido, porque todo se dio por solucionado sin sentarnos a hablar. Decidimos tirar p'alante y no remover el pasado porque causa dolor a todos. No hablamos y eso es lo que ha pasado" ha afirmado dolida.

"No me da igual que Paola esté llorando, es la madre de mi nieto y no voy a hablar mal de ella. Yo nunca he hablado del tema prensa con Paola, con mi hijo sí pero no con ella, y además he respetado que días puntuales de cualquier familia no hayan estado porque no querían prensa, y no quería que se incendiara esa llama que ha causado tanto dolor a todos. Porque aquí hemos sufrido todos y todos somos víctimas de nuestros errores y nuestros aciertos" ha expresado, dejando claro que ella estaría "dispuesta" a sentarse a hablar tanto Paola, admitiendo que "ahora mismo es complicado hacerlo de manera privada". "Si me facilita ver a mi nieto estupendo, pero creo que debe paticipar mi hijo que es el padre, porque si hablo con Paola puede ser otro problema más" ha concluido dejando la puerta abierta a un acercamiento ante la nueva exclusiva de su exnuera.