Charo Vega tiene un encontronazo con Marta Peñate: "Conmigo no busques momentos difíciles"

MADRID, 4 May. (CHANCE) -

Parece que la convivencia está pasando factura a todos los supervivientes de esta edición, sobre todo a Marta Peñate, que ha tenido un enfrentamiento brutal con Charo Vega al meterse la cantante para defender a Ignacio de Borbón. La concursante de realities aseguraba que Alejandro Nieto no hace lo que dice hacer y esto provocaba la revolución en la isla.

Charo Vega se metía en la discusión para asegurar ante Ignacio que: "Tú te mueves menos que yo, no sé si Alejandro lo hace bien o mal pero desde que se levanta no para de hacer cosas" y esto le sentaba fatal a Marta Peñate, que le respondía: "Sois muy valientes para hablar con él, para hablarme mal a mí tembláis un poco, yo salto con las injusticias".

Minutos más tardes, Marta se acercaba a hablar con Charo y le explicaba que le había sentado mal que se metiese en la discusión y la cantante... explotaba: "Conmigo no busques momentos difíciles, no te los voy a dar. No vayas a darme ahora a dar la tabarra, no te metas en esta conversación, no quiero hablar contigo. Soy muy mayor y tengo palpitaciones, un disgusto por tu culpa no".

Mariana, desde el otro lado de la isla, le pedía a Marta que dejara en paz a Charo, provocando las lágrimas de esta que se sentía traicionada por su compañera al escuchar que voceaba para pedir que dejara de discutir.