Dani Martín en su entrevista más sincera: "Es el momento de ser padre"

MADRID, 23 Feb. (chance) -

Completamente alejado del revuelo mediático que un día protagonizó por su éxito junto a 'El Canto del Loco', Dani Martín se abre en canal en una de sus entrevistas más sinceras junto a Jordi Évole al que le habló de algunos de los momentos más complicados de su vida.

Haciendo un repaso por sus años de mayor éxito y también por algunos de los momentos más duros de su vida en los que realmente tocó fondo, el cantante recordaba el punto de inflexión que le llevó a entender la vida de otra forma. "Yo maduro con la muerte de mi hermana que me tambalea y me coloca en un roll desconocido para mí. Me dice, si no tiras de tus padres, se van para abajo. Yo adquirí el roll de estar atento a mi familia, dejé de ser el niñato que era en 'El Canto del Loco' para ser un hombre maduro porque mi hermana se había ido, con 36 años" ha explicado Dani. Además, el cantante no dudaba en relatar cómo fue el momento en el que se enteró de que su hermana había fallecido: "Yo estaba durmiendo, el teléfono en el salón donde lo tenía cargando. Fui al salón y tenía 75 llamadas de mi madre y me lo dijo 'tu hermana ha muerto'. Es una historia dura, sobre todo para ellos que pierden a una hija y colocar eso... no lo colocas en la vida".

En cuanto a cómo lleva ahora la ausencia de su hermana en el día a día, Dani reconoce: "Han pasado 15 años, lo he trabajado y a día de hoy lo hablo con calma y sosiego. Hemos vuelto a celebrar las Navidades, hubo una época que no apetecía y tampoco apetecía hablar de Miriam".

SU VERDADERA RELACIÓN CON AMAIA MONTERO

Siempre muy discreto con su vida privada e intentando mantener sus relaciones personales lejos del foco mediático, el cantante también explica cuál es su relación actual con Amaia Montero: "La quiero muchísimo a Amaia, nuestras familias tienes un vínculo muy bonito y de mucho afecto". Además, Dani no dudaba en reconocer que alguna vez compartieron algo más que una amistad: "Tuvimos un encuentro".

Sobre la polémica fotografía que Amaia publicó en sus redes sociales, Dani asegura que podría haber sido una maravillosa fotografía de su disco como muestra de la realidad del éxito: "El éxito es una droga muy peligrosa, gusta mucho que te aplaudan, si el aplauso disminuye, tiendes a buscar tu dosis y si no lo encuentras, lo buscas en otras cosas que te suban hasta ese nivel".

Siempre rodeado de rumores que apuntan a una vida complicada y rodeado de excesos, Dani Martín dejaba muy claro que nunca ha sido adicto a las drogas, aunque sí coqueteó con ellas en alguna ocasión para llamar la atención de su padre: "Si yo me hubiera drogado, es muy probable que estuviera muerto, si llego a estar metido en la cocaína o algo de eso, sería difícil haber llegado hasta aquí. Creo que el miedo me ha salvado la vida".

SER PADRE ES LO ÚNICO QUE LE QUEDA POR HACER

Consciente de que la paternidad podría ser uno de los pasos más importantes de su vida, Dani confiesa que "es el momento", que está preparado para vivir la aventura de ser padre porque es lo "unico" que le queda por hacer. Dejando atrás su faceta más revelde, el cantante añade que para él sería un sueño en estos momentos tener un hijo e ir al fútbol con él.

Nuevamente muy discreto con su vida privada y sin mencionar a su actual pareja, María Hervás, Dani tenía un pequeño descuido al hablar de los posibles nombres que le pondría a sus hijos: "Para el niño no. Tenemos la niña en la cabeza. ¿Tenemos he dicho?... ¿Pero en qué momento he dicho tenemos?".