David Bustamante, sin filtros en 'El Hormiguero': "Me molesta que hablen de lo que no les importa"

MADRID, 15 Oct. (CHANCE) -

David Bustamante ha acudido a 'El Hormiguero' este miércoles 15 de octubre para promocionar "Inédito", su nuevo tour musical, y allí ha abordado sin pelos en la lengua cómo ha llevado la oleada de críticas estos meses por su físico.

El artista ha asegurado que lo que le molesta de las críticas es que "de todas las cosas que hago hablen de cosas que a ellos no les importa para nada" y sobre todo darse cuenta que hay un determinado grupo de personas que "cuando ven a alguien débil lo que hacen es ponerle un pie en el cuello para que no levanten cabeza y eso es muy ruin".

Además, Bustamante es consciente "de dónde me encuentro en cada momento y necesito mis tiempos, cada uno tenemos un espejo en casa para saber cómo estamos", ha asegurado, lanzando un mensaje a todos esos haters que pierden el tiempo comentando sobre su aspecto físico.

El cantante ha experimentado un cambio físico que le ha llevado su esfuerzo y perseverancia, ya que ha desvelado que se levanta "cada mañana a las cinco y media o seis, hago una activación, camino en ayunas todas las mañanas y luego entreno"... pero no todo acaba ahí, ya que "por la noche hago una hora o una hora y media de cardio".

Además de deporte, Bustamante también ha desterrado de su dieta diaria "hidratos, harinas y azúcares y no bebo alcohol ni refrescos", dándole mayor protagonismo a las proteínas.

Por último, el artista ha dejado claro que ahora se ve fenomenal, pero sobre todo por lo sano que se encuentra... y en ese aspecto le gustaría "mantenerme así porque me encuentro mucho más en forma para lo que más me importa que son mis conciertos".