Grecia envía dos fragatas y aviones F-16 para reforzar a Chipre tras el ataque a una base británica en la isla

Archivo - El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias - Europa Press/Contacto/Dimitrios Karvountzis

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, ha anunciado este lunes que Atenas enviará dos fragatas y aviones F-16 a Chipre tras registrarse daños en la base militar de Reino Unido de Akrotiri en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.

"De acuerdo con una decisión del Consejo de Gobierno para la Seguridad Nacional, la fragata 'Kimon' será enviada de forma inmediata a la República de Chipre, junto con una segunda fragata griega, que llevará el sistema antidrones 'Centavros', así como un par de aviones de combate F-16", ha anunciado.

Dendias, que ha hablado durante la jornada con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha informado de que esta decisión ha sido tomada para "contribuir a su defensa" ante "las amenazas que enfrenta" en el marco del conflicto abierto en la región.

"Además, para una mejor coordinación de acciones con la República de Chipre, viajaré mañana a Chipre, junto con el jefe del Estado Mayor, el general Dimitrios Houpis, donde seré recibido por el presidente Nikos Christodoulides y colaboraré con Vasilis Palmas (ministro de Defensa chipriota)", ha indicado.

El portavoz del Gobierno de Chipre, Konstantinos Letymbiotis, ha confirmado en redes sociales que cuatro aviones F-16 han aterrizado esta tarde en la isla como parte del "fortalecimiento de las medidas preventivas y la estrecha cooperación entre Chipre y Grecia".

Esto se produce después de que Letymbiotis confirmara que se produjeron daños "limitados" en la base militar por parte de un dron de fabricación iraní y de que las fuerzas antiaéreas de la isla interceptaran "con éxito" más ataques con drones contra el lugar.