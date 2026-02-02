Doble salvación sorpresa y susto en 'GH DÚO' que descoloca totalmente a los nominados

Noche de doble salvación en 'GH DÚO' - TELECINCO.ES

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Nueva gala de 'GH DÚO' tras el polémico abandono de Carmen Borrego y la ajustada expulsión de Belén Rodríguez en su duelo contra Cristina Piaget el pasado jueves. Tras el regreso de Anita Williams después del aparatoso corte que se hizo durante una prueba y que le ha tenido lejos de sus compañeros los últimos cuatro días, los concursantes se han visto sorprendidos por una doble salvación con susto incluido por parte de la organización.

El programa presentado por Ion Aramendi, 'GH DÚO: Cuentas pendientes', ha arrancado con la salida de Carlos Lozano de la lista de nominados, hasta ese momento formada por él, Cristina Piaget, Antonio Canales, Raquel Salazar, Sandra Barrios y Sonia Madoc. Eufórico, el ex de Mónica Hoyos ha agradecido el apoyo incondicional de la audiencia, que le ha salvado las tres veces que ha estado nominado: "Gracias porque eso se agradece, ya van tres veces salvado, por algo será. A todos, muchas gracias", ha exclamado, dejando claro que todavía tiene mucho que dar en el concurso.

A continuación han llegado los posicionamientos, en los que la mayoría de la casa se ha situado detrás de Cristina para que sea la próxima expulsada por los enfrentamientos constantes con gran parte de sus compañeros. El último, con la hermana de Manuel, Gloria, a la que ha llamado "prostituta" justificando que es una profesión, "funcionaria del amor". "Entiendo que desde casa es divertido porque es un 'meme' constante, pero es muy complicado vivir con ella" ha explicado Anita antes de pedir su expulsión.

Y aunque los concursantes creían que las noticias sobre la nominación terminaban aquí, la incertidumbre ganaba terreno y daba paso al 'miedo' cuando el Súper pedía a los nominados que se dirigiesen a la sala de expulsión, haciéndoles creer que uno de ellos abandonaría la casa esa misma noche.

Sin embargo, Ion Aramendi no les ha comunicado el nombre del expulsado, sino el del segundo salvado de la semana: Raquel, que después de reencontrarse con su hija Noemí Salazar -que le ha cantado las 40 por haber robado comida, y le ha pedido que mantenga la calma y no entre en discusiones con sus compañeros- ha celebrado su salvación feliz con un baile.

Por tanto, la expulsión del jueves queda entre Cristina Piaget, Antonio Canales, Sonia Madoc y Cristina Barrios, entre los que la audiencia decidirá el tercer expulsado de la edición tras John Guts y Belén Rodríguez.