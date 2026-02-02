Anita Williams regresa a 'Gran Hermano Dúo' y explica lo sucedido tras su accidente

Archivo - Anita Williams acude a la fiesta que celebra la productora de televisión 'Cuarzo' para festejar la Navidad, a 23 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Tras el polémico abandono de Carmen Borrego la pasada semana, la convivencia en la casa de 'Gran Hermano Dúo' continua y en esta ocasión ha sido Anita Williams la que ha sufrido las 'consecuencias' del concurso en su propia piel. Después del gran susto que nos daba la joven durante la última gala en la que sufrió un escandaloso accidente que le obligaba a abandonar el concurso durante algunos días, la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está de vuelta.

"En mi casting dije: "Vengo con todo y a por todas", y ahora vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual" reconocía Anita en su regreso al concurso. Hay que recordar que la joven sufría este accidente en el dedo durante una de las pruebas propuestas por el 'súper' en la que tenían que encontrar una manzana escondida para conseguir la ansiada suite. "Con dolor, pero bien. Los peores días ya se han pasado" explicaba Anita ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez de cómo se encontraba tras lo sucedido.

Con el dedo completamente vendado y la mano en alto, Anita aprovechaba para agradecer el trato recibido: "Detrás de cámaras hay un equipo enorme y magnífico que no me han dejado sola de jueves a domingo". Con muchas ganas de seguir disfrutando de la experiencia, Anita reconocía que habrá cosas que no podrá realizar dentro de la casa desde ahora: "Eso dice la doctora, pero lo que pueda hacer lo voy a hacer porque, como le dije a mi madre, tengo una mano y dos pies también". Feliz de poder reencontrarse con sus compañeros, Anita ha regresado a la casa de Tres Cantos donde contiua su concurso al lado de sus compañeros Manu González y Gloria González, con los que pretende seguir luchando hasta el final. Precisamente era a Manu al que le confesaba tras el encuentro: "Tengo una amputación".