Elena Tablada, dardo a Javier Ungría tras su bonito gesto en el cumpleaños de su hija

MADRID, 25 Abr. (CHANCE) -

El pasado 21 de abril era un día muy especial para Javier Ungría porque su única hija, Camilla, fruto de su relación con Elena Tablada, cumplía 4 años. Y a pesar de no poder celebrarlo con la pequeña por encontrarse en 'Supervivientes', la diseñadora quiso que de una manera u otra el papá de su pequeña estuviese 'presente' en su cumpleaños.

Aunque su relación es completamente nula y mantienen una tensa batalla por su divorcio -el juicio tenía que celebrarse en estas fechas pero al estar el empresario en Honduras todo apunta a que se ha aplazado- con duras acusaciones cruzadas, la ex de David Bisbal no ha dudado en aparcar sus diferencias y tener un precioso gesto con su exmarido en esta fecha tan importante.

Y dando fuerzas a Javier para el concurso, le ha enviado un vídeo de la pequeña Camilla contándole que cumple 4 años y diciéndole que le quiere mucho. Un inesperado detalle de Tablada que ha emocionado hasta las lágrimas al dueño del restaurante 'Haches', que para felicitar a su niña le escribía un mensaje en la arena. Además, como estando en el reality no puede regalarle nada, pedía a su compañera Marieta que por favor le enseñase a hacer trenzas para poder peinas a su hija cuando finalice la aventura.

Elena ha reaparecido este miércoles en la presentación de la nueva app de Susana Bicho y Guille Valle y no ha dudado en pronunciarse sobre este asunto, lanzando una 'pullita' a Javier que no ha pasado inadvertida: "El vídeo lo grabé yo. Lo grabé yo por el cumpleaños de mi hija para él. Me faltó que hubiera grabado él uno para ella, pero bueno" ha espetado.

Un gesto con su exmarido que volvería a tener "porque ya sabes que por mis hijas lo que haga falta". "Solamente porque ellas sean felices, tengan vínculos con sus padres y que tengan una unión inquebrantable con ellos lo que haga falta" ha asegurado.

Además, y aunque reconoce que no está viendo 'Supervivientes', Tablada se ha pronunciado sobre la posible química que existiría entre Javier y Laura Matamoros, confesando que si su ex tuviese algo con la influencer "me alegro un montón, me cae súper bien".

