Ester Expósito revela el problema que sufre debido al estrés, parálisis del sueño

Ester Expósito presenta en 'El Hormiguero' su película 'El Talento'
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 22:46

   MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Convertida en una de las actrices más conocidas de nuestro páis, Ester Expósito ha vuelto a 'El Hormiguero' para presentar su último proyecto profesional, la película 'El Talento'. Ateviéndose a bailar salsa con Pablo Motos ejerciendo de profesora, la actriz contó con la compañía de su madre entre el público que prefirió mantener su anonimato y no salir en pantalla.

   Con un nuevo look presumiendo de melena rubia con flequillo, Ester reconocía que le han pedido el DNI para entrar en una discoteca: "Me pasó en mi pueblo, en una discoteca de toda la vida que no me conocían y me pidió el DNI, no me dejaba pasar. Me dio verguenza pero no lo llevaba y me tuve que buscar en internet para que viera que era yo y que tenía 25 años. Le dio igual y no me dejó pasar".

   Reconociendo que le gustan las películas de miedo, Ester contaba algunos de sus 'secretos' más íntimos: "Tengo sueños terroríficos y parálisis del suelo. Suelo tener sueños turbios, uno que es horrible es el que no puedo correr, me despierto con una angustia terrible".

   Siempre muy discreta con su vida privada y amorosa, Ester reconocía que el día que una de sus parejas la acompañe a las fiestas del pueblo de su madre, la romería de Naseiro, en Viveiro, será la persona definitiva. "Yo le he dicho a mis amigos que el día que traiga aquí a mi pareja, esta será la definitiva. Son unas fiestas muy especiales y me gusta vivirlas en familia" reconocía ante Pablo Motos.

