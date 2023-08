Fani Carbajo posa por primera vez con su nuevo novio, Fran: "Me quiere y respeta, estamos muy bien"

MADRID, 23 Ago. (CHANCE) -

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones' Fani Carbajo se convirtió en un rostro habitual de muchos programas de televisión en Telecinco. Una ola económica que no dudó en aprovechar, apostando por negocios como un bar de copas en Madrid que hemos podido ver a través de sus stories en redes sociales.

Exprimió al máximo su relación sentimental con Christofer por lo platós de televisión, hasta retransmitió su 'boda' en directo, pero hace unos meses, los dos pusieron punto y final a su historia de amor. Ahora, parece que la colaboradora de televisión vuelve a abrir su corazón ante las cámaras.

Fani posaba este martes por primera vez junto a su nueva pareja, Fran, en la premier de 'Ninja Turtles: caos mutante' y nos aseguraban que "estamos muy bien, ya hemos hecho seis meses, vamos camino de los siete, muy bien, muy tranquilos, muy felices y bien, todo bien".

Tan ilusionados están que si les preguntamos por una posible boda, Fran nos confiesa que "me queda poco" aunque Fani le frena los pies: "A ver estamos muy bien, la verdad. Boda ya se verá, lo que vida quiera, lo que el tiempo diga, sin prisa, estamos en una época muy buena y muy bonita".

Cuando le preguntamos a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' si Fran es el amor de su vida, matizaba: "El amor de mi vida es mi hijo, siempre lo he dicho. De momento él se está convirtiendo en el amor". Eso sí, no dudaba en confesar todo lo que le ha aportado en su vida: "Me ha dado la estabilidad que necesitaba, emocional como económica, las cosas como son. Yo lo he hablado con él un montón de veces, me quiere, me respeta, me apoya en todo, no me dice en ningún momento que sí y que no tengo que hacer. Con mi hijo se lleva muy bien así que muy contenta".

En cuanto a las comparaciones, Fani prefiere no compararlo con Christofer: "Son personalidades muy diferentes, a mí eso de comparar como a mí no me gusta que me comparen con otras chicas no quiero que a ellos se les compare, él tiene su personalidad, le dejé porque no me gustaba y ya está. Yo le deseo lo mejor y él en su casa y yo en la mía".

