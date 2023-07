Gabriela Guillén desvela cómo se encuentra actualmente su relación con Bertín Osborne: "Estamos distanciados"

MADRID, 14 Jul. (CHANCE) -

Gabriela Guillén rompía este jueves su silencio para el programa 'Así es la vida' concediendo su primera entrevista después de conocer que espera un hijo de Bertín Osborne. Unas declaraciones que no se emitieron de forma completa y que hoy hemos terminado de escuchar.

"Yo creo que para cualquier persona que no lo tenga planificado, que no lo busque, es una sorpresa bonita" confesaba Gabriela cuando le preguntaba Raquel Arias por lo que sintió en el momento que supo que estaba embarazada. Fue entonces cuando habló con Bertín: "Lo hablamos y son cosas que no me apetece contarlo".

Gabriela aseguraba en esa entrevista que "yo no estaba preparada en estos momentos para la maternidad" pero "lo he pensado bastante" y ahora "me arrepiento de haberlo pensado porque es la mejor decisión que he tomado en mi vida". Ahora mismo "estoy muy ilusionada, pero no ha sido fácil para mí y me imagino que para él tampoco".

En cuanto a su primer ecografía, Gabriela ha desvelado que "sentí algo muy extraño, dije 'esto es verdad, se mueve, está pasando'" y además, ha confesado que acudió "con un amiga" y no con el padre del bebé. Cuando hizo estas declaraciones, Gabriela no sabía el sexo del bebé, pero comentaba que "puede que sea una niña, yo espero que sea una niña, pero si es niño lo recibiré con todo el amor".

La fisioterapeuta explicaba que "Bertín está cuando tiene que estar y está en lo que puede, sabiendo el personaje que es, obviamente no se va a ir conmigo a hacerme una ecografía", comentando que es "lógico que no me acompañe, lo asumo".

Además, Gabriela ha dejado claro que Bertín no ha dudado en ningún momento que es el padre del bebé que espera: "Desde el minuto uno no lo ha dudado, no tiene motivos... sabemos lo que ha pasado entre nosotros y no, no me ha dicho absolutamente nada".

Por último, la susodicha ha aclarado el momento en el que se encuentra con Bertín: "Estamos distanciados". Al parecer, "desde el momento que él ha comunicado a su familia que va a ser padre" la relación empieza a tensarse, pero ella lo entiende porque "hay otras personas que le puede afectar más, sobre todo habiendo niños".