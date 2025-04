Gala, incrédula ante el giro que ha dado su paso por 'Supervivientes' tras la expulsión

MADRID, 11 Abr. (CHANCE) -

Los días de convivencia y aventura van pasando y las fuerzas de los concursantes de 'Supervivientes' van disminuyendo cada vez más. En esta ocasión eran Gala y Koldo los que se jugaban la expulsión del programa y tras pedirlo por activa y por pasiva, era Gala la que abandonaba la convivencia en el concurso con una sonrisa en el rostro por haber conseguido lo que ella quería. "Soy muy autoexigente, no quería llegar a renunciar, estaba llegando a mi límite, me quiero ir, es mi hora, me quiero ir de buena forma. Lo único que pedía es irme bien y no tener que renunciar" reconocía la concursante antes de abandonar la palapa.

Aún sin conocer que su paso por el programa no había terminado de forma definitiva antes de enfrentarse a 'Playa Misterio', Gala añadía: "Estoy demasiado agradecida de haber podido vivir esta oportunidad, me llevo a amigos y una experiencia incréible, no puedo ni un día más con esto". Finalmente, Gala conocía cuál es su nuevo destino en el programa junto a algunos de sus ex compañeros como Manuel, Makoke y Nieves. "¿Cómo que mi nueva casa? No lo entiendo. Tengo una confusión de sentimientos, estoy flipando de alegría porque estáis aquí pero yo me quiero ir a mi casa ya. No puedo más" comentaba Gala incrédula por este nuevo giro.

A pesar de la alegría inicial de reencontrarse con la que había sido su amiga en el concurso, Nieves, Gala y ella se echaban en cara algunas actuaciones con las que no habían estado de acuerdo asegurando que hablando iban a llegar a un entendimiento. Por el momento, habrá que esperar hasta el próximo domingo para saber cuál es su futuro en el concurso y si finalmente consigue regresar a casa como ha pedido.